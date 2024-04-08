Мошенники от имени Блиновской пытались нажиться на трагедии в «Крокусе»

По данным канала, сообщение о сборе средств появилось в одной из групп Блиновской. Мошенники от имени блогерши призывали подписчиков помочь пострадавшим и родственникам жертв теракта. Некоторым из них аферисты даже звонили.

Необычную активность в группе заметили адвокаты Блиновской и обратились в полицию. Правоохранительные органы начали проверку и поиск злоумышленников.

Ранее эксперт по безопасности Александр Власов рассказал, что аферисты начали использовать тему теракта в «Крокусе» для обмана россиян. Они организуют сборы якобы для помощи пострадавшим, а деньги присваивают себе. По оценкам эксперта, таким образом они уже обманули россиян на десятки миллионов рублей.