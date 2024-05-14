Мошенники обокрали пенсионерку на 14 миллионов рублей от имени ее начальника

По данным ведомства, 71-летняя женщина получила сообщение якобы от имени своего начальника по работе, в котором ей сообщили, что неизвестные пытаются присвоить ее деньги и недвижимое имущество.

С целью предотвращения мошеннических действий ей посоветовали взять кредит, продать квартиру и перевести деньги на указанный в мессенджере счет.

После того, как женщина выполнила данные ей указания и аферисты перестали выходить на связь, она позвонила сыну и обратилась в правоохранительные органы.

Правоохранители напомнили, что необходимо в обязательном порядке проверять полученные якобы от работодателя сведения. Там также напомнили, что представители ведомств и банков не обзванивают граждан с просьбами перевести деньги на «безопасные счета».

«Если вам поступили такие предложения - прекратите общение. Это мошенники», - предупредили в прокуратуре.

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали юношу , который подрабатывал курьером у мошенников и похищал деньги у женщин. Злоумышленники звонили своим жертвам по телефону и требовали передать средства курьеру под предлогом проверки купюр на подлинность.