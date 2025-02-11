Мошенники обманули актрису Елену Цорн по схеме Ларисы Долиной

В сентябре 2024 года 82-летней Цорн начали звонить украинские мошенники. Они около двух недель работали над тем, чтобы артистка переписала квартиру площадью 48 квадратных метров на 3-й Фрунзенской улице в Москве. Ей предложили подписать договор временной ренты.

Документы подписали на 14 миллионов рублей при стоимости недвижимости примерно в 50 миллионов. Затем к актрисе приехал курьер, который забрал 180 тысяч рублей у Цорн в качестве комиссии за договор. Спустя несколько месяцев она поняла, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры.

По такой же схеме в 2024 году обманули певицу Ларису Долину, которая продала 236-метровую квартиру в Хамовниках после долгих бесед с мошенниками. Сейчас артистка пытается оспорить сделку, идут судебные заседания.