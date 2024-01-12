Мошенник под видом влюбленного американца выманил у москвички более 2 млн рублей

По данным канала, в 2022 году 52-летняя женщина начала онлайн-отношения якобы с мужчиной из США. Она ни разу не встречалась с ним лично, однако он постоянно просил денег - то на билеты на самолет, аннулированные в последний момент, то на иные расходы. Жертва мошенника оформляла кредиты и, влезая в долги, переводила средства собеседнику.

К октябрю на счету лже-американца уже было более двух миллионов рублей. В этот момент женщина заподозрила обман и обратилась в полицию, заблокировав «возлюбленного» во всех мессенджерах.

Однако в 2023 году она снова начала с ним общаться. Она перевела ему 42 тысячи рублей, якобы на юридические услуги, а затем еще 94 тысячи в надежде на возврат всех ранее потраченных средств.

Несмотря на обещания «возлюбленного», москвичка так и не увидела денег, однако уверенность в мошенничестве только укрепилась. Женщина вновь написала заявление о мошенничестве на 135 тысяч рублей.

Ранее другая москвичка лишилась двух квартир, офиса и попала в психушку после посещения психологических тренингов.