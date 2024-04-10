Мошенник под видом известного блогера выманил у детсадовца голые фотографии

По информации издания, мошенник создал в соцсети профиль известного блогера и добавился в друзья к ребенку. Сначала он предложил сняться в новом ролике для канала, попросив фотографии, которые мальчик отправил. Тогда аферист попросил у доверчивой жертвы снимки в обнаженном виде, которые также получил. После этого он начал требовать еще и еще, угрожая убийством матери детсадовца и распространением порочащих кадров.

Ребенок рассказал о произошедшем маме, но псевдоблогер к этому моменту успел удалить переписку. Женщина обратилась в полицию с просьбой найти мошенника. Правоохранители начали разбираться в ситуации.

Ранее юрист Алексей Канов предупредил родителей о новом виде мошенничества. Аферисты пишут детям от имени блогеров с сообщениями о выигрыше, чтобы выманить деньги.