Мощный взрыв прогремел во время обыска в пригороде Вашингтона
В пригороде столицы США прогремел взрыв. Пострадали полицейские, которые пришли к подозреваемому с обыском. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление правоохранителей.
Полицейские приехали в Арлингтон штата Вирджиния с ордером на обыск. Когда они попытались войти в дом, подозреваемый сделал несколько выстрелов, и прогремел взрыв. Двухэтажная постройка разлетелась на куски, начался пожар.
«Работающие на месте событий офицеры полиции получили легкие ранения, никому из них госпитализация не потребовалась», - заявили в полицейском управлении округа Арлингтон.
О состоянии предполагаемого преступника и причине взрыва ничего не известно. Экстренные службы съехались к месту происшествия, дорогу рядом с домом оцепили.
В ноябре на Радужном мосту между США и Канадой взорвался угнанный автомобиль. ФБР провела проверку и отказалась признавать это терактом.