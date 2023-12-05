Мощный взрыв прогремел во время обыска в пригороде Вашингтона

Полицейские приехали в Арлингтон штата Вирджиния с ордером на обыск. Когда они попытались войти в дом, подозреваемый сделал несколько выстрелов, и прогремел взрыв. Двухэтажная постройка разлетелась на куски, начался пожар.

«Работающие на месте событий офицеры полиции получили легкие ранения, никому из них госпитализация не потребовалась», - заявили в полицейском управлении округа Арлингтон.

О состоянии предполагаемого преступника и причине взрыва ничего не известно. Экстренные службы съехались к месту происшествия, дорогу рядом с домом оцепили.

В ноябре на Радужном мосту между США и Канадой взорвался угнанный автомобиль. ФБР провела проверку и отказалась признавать это терактом.