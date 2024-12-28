Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Турции, пострадали люди

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Взрыв произошел на первом этаже трехэтажного жилого здания в районе Абди Ипекчи города Коджаэли. Предварительно, сдетонировал природный газ, причина происшествия пока неизвестна.

После взрыва в здании возник пожар. К месту происшествия направили множество пожарных, медицинских и полицейских бригад. Türkiye сообщила о 10 пострадавших.

Им оказали первую помощь, а затем переправили в ближайшие госпитали. Работа спасательных бригад на месте продолжается, пожар удалось оперативно ликвидировать.

Губернатор Коджаэли Ильхами Акташ подтвердил, что власти на данный момент рассматривают приоритетной версию взрыва природного газа.

Несколько дней назад, 24 декабря, взрыв также произошел на заводе боеприпасов в Турции. Погибли 11 человек, еще семеро пострадали. Здание завода обрушилось.

Кроме того, в сентябре 2024 года 20 рабочих получили ранения в результате взрыва на макаронной фабрике на северо-западе Турции.

Мощный взрыв разрушил часть жилого здания в провинции Коджаэли на северо-западе Турции. Об этом сообщила газета Türkiye.