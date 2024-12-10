10 декабря 2024, 22:01

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в городе Полярные Зори

РИА «Новости»
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В городе Полярные Зори Мурманской области разгорелся пожар на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом 360.ru сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре в доме по улице Сивко поступило в МЧС в 20:29. На последнем этаже жилого дома горела квартира по всей площади. На место происшествия прибыли экстренные службы города. По данным ведомства, дом не газифицирован. Информации о пострадавших пока не поступало.

В соцсетях также появились видеокадры с места ЧП. На них слышен мощный взрыв и видно, как пламя вырывается из окон квартиры, валит густой дым.

«В квартире что-то взорвалось, сообщают очевидцы. Надеемся, обойдется без жертв!» - подписали видео авторы Telegram-канала «Регион 51».

В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее в районе Кунцево в Москве загорелась квартира на восьмом этаже в 12-этажном доме. Предположительно, в помещении находились люди.

Спасатели Пожары Взрывы Квартиры Мурманская область
10 декабря 2024, 19:13
Один человек пострадал в ДТП на Ярославском шоссе в Москве
Pxhere
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Два автомобиля столкнулись на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, одна из машин перевернулась на крышу. В результате аварии один человек получил травмы.

Пострадавшего направили в городскую клиническую больницу.

Несколько дней назад на Южнобутовской улице в Москве столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В аварии пострадали три ребенка и одна девушка. Всех осмотрели врачи скорой помощи.

Дети ДТП Москва
10 декабря 2024, 13:53
Пострадавшая от падения утеплителя девушка в Приморье сломала обе ноги
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Рулон утеплителя упал с крыши многоэтажки на проходившую мимо 15-летнюю девушку во Владивостоке, причинив ей тяжелые травмы. О состоянии пострадавшей рассказал 360.ru ее брат.

«Сейчас у нее одна нога - перелом, вторая - перелом со смещением. Два ребра сломаны. Позвоночник - сейчас точно не могут сказать врачи, вроде трещина, пока неясно», - заявил он.

По его словам, сестра должна была увидеться с подругой, но та опоздала на встречу и пришла, когда уже все случилось.

Пострадавшей оказали первую помощь местные жители, ставшие очевидцами происшествия. Также брат девушки заявил, что она не пересекала ограничительную линию, а проходила рядом.

Прокуратура по факту происшествия проводит доследственную проверку.

Прокуратура РФ Приморье Школьники Владивосток
10 декабря 2024, 09:12
Движение рядом с Коптевским рынком перекрыли из-за пожара
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ДПС перекрыла движение транспорта от Старокоптевского переулка до Коптевской улицы в связи с крупным пожаром на рынке. К месту ЧП обеспечивают беспрепятственный проезд пожарных, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Водителям рекомендовали выбирать маршруты объезда.

Огонь успел охватить примерно 400 квадратных метров. По информации источника 360.ru, из расположенного рядом с горящим павильоном помещения эвакуировали 15 человек.

Всего на территории рынка горят пять двухэтажных зданий. Пожар вспыхнул в шаурмичной и распространился на павильоны. На место ЧП прибыли полиция и скорая помощь. Выяснение обстоятельств пожара взяла на контроль московская прокуратура.

Пожары Москва
10 декабря 2024, 08:44
Пожар на Коптевском рынке локализовали на 400 «квадратах»
Телеканал «360»
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Сотрудники МЧС локализовали пожар на Коптевском рынке на севере Москвы. Площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

В региональном главке МЧС подтвердили данные о локализации возгорания. Работы на месте продолжаются.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в помещении шаурмичной и перекинулся на другие павильоны. Всего на рынке горят пять двухэтажных зданий, сообщал источник 360.ru.

На место ЧП также прибыли полиция и бригады скорой помощи. Выяснение обстоятельств пожара контролирует прокуратура.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - добавили в ведомстве.

В МЧС ранее заявляли, что в результате пожара никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Москва

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