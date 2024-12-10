Мощный взрыв прогремел в жилом доме в городе Полярные Зори

Сообщение о пожаре в доме по улице Сивко поступило в МЧС в 20:29. На последнем этаже жилого дома горела квартира по всей площади. На место происшествия прибыли экстренные службы города. По данным ведомства, дом не газифицирован. Информации о пострадавших пока не поступало.

В соцсетях также появились видеокадры с места ЧП. На них слышен мощный взрыв и видно, как пламя вырывается из окон квартиры, валит густой дым.

«В квартире что-то взорвалось, сообщают очевидцы. Надеемся, обойдется без жертв!» - подписали видео авторы Telegram-канала «Регион 51».

В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее в районе Кунцево в Москве загорелась квартира на восьмом этаже в 12-этажном доме. Предположительно, в помещении находились люди.