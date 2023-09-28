Мощный взрыв прогремел в Ташкенте
В Ташкенте в промзоне Янгихаетского района прогремел мощный взрыв. После него на складах начался пожар, сообщил Telegram-канал Mash.
В соцсетях стали появляться видео пожара. На кадры попало яркое зарево от огня.
По информации канала, взрывная волна ощущалась на расстоянии 30 километров от эпицентра. В ближайших домах выбило окна и двери. Официальной информации о причинах взрыва пока нет.
В понедельник, 25 сентября, на топливной станции в Нагорном Карабахе произошел взрыв. В результате ЧП погибли 68 человек , пострадали более 350. В эвакуации раненых приняли участие российские миротворцы.
В августе взрыв на АЗС в Махачкале унес жизни 37 человек. Среди погибших три ребенка. Более 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Причиной трагедии стал взрыв баллона с селитрой. Как выяснили правоохранительные органы, на арендованном складе на территории автосервиса хранились почти 100 тонн удобрений. Владельца незаконного склада арестовали на два месяца.
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