Мощный взрыв прогремел в Новороссийске

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По данным канала, местные жители услышали громкий взрыв над Новороссийском, от которого затряслись окна. Также сообщалось об атаке дронов на Крымский полуостров.

На данный момент официальной информации не поступало.

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины атаковали Крым 4 января около 17:20. В небе над полуостровом сбили 10 ракет противника. Военные отразили удары по Севастополю.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев , сбитая украинская ракета упала в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась.

Согласно данным оперативной информации о ситуации на переправе, движение автомобилей временно перекрыли по Крымскому мосту.