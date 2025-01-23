23 января 2025, 19:25

Мощный взрыв прогремел на шахте в Турции

Unsplash
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Мощный взрыв  произошел на шахте в районе Аладжакая города Элязыг. Как сообщила газета Haber Aktuel, под завалами оказались двое рабочих.

Обрушилась кровля шахты компании Eti Krom AŞ. Промышленный объект входит в структуру крупного концерна Yıldırım Holding. После происшествия власти направили в регион спасательные отряды.

Haber Aktuel утверждает, что взрыв на шахте вызвал панику у местных жителей. Бригады сотрудников экстренного ведомства провинции оперативно принял меры по спасению оказавшихся под завалами рабочих.

Одного из них достали на поверхность со сломанной ногой. Его доставили в ближайшую больницу. Второй рабочий не пострадал, мужчине оказали помощь амбулаторно.

Власти инициировали расследование по факту происшествия.

В конце января в Турции сгорел крупный отель на престижном курорте. Погибли не менее 79 человек. Министр внутренних дел страны поклялся привлечь виновных к ответственности.

Мощный взрыв произошел на шахте в районе Аладжакая города Элязыг. Как сообщила газета Haber Aktuel , под завалами оказались двое рабочих.

Шахты Турция Взрывы
23 января 2025, 20:02
Электрощит взорвался в одном из подъездов в Ясенево
РИА «Новости»
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Один из электрощитов взорвался в подъезде дома № 8/17 на улице Инессы Арманд в Ясенево. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пожара нет, разрешений тоже. Как сообщил заявитель, позвонивший в экстренные службы, в доме искрят электрошкафы.

Само здание 16-этажное, не газифицировано. Подробности происшествия выясняются, официальная информация не поступала.

Ранее деревянный дом загорелся и обрушился в Новой Москве. В здании находились баллоны, поэтому существовала угроза взрыва. При пожаре погиб один человек, его тело сильно обгорело.

Москва
23 января 2025, 18:35
В Дубне загорелась многоэтажка
РИА «Новости»
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Многоэтажный жилой дом вспыхнул в Дубне вечером 23 января. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости»..

Многоэтажный жилой дом вспыхнул в Дубне вечером 23 января. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

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«Пожарные уже на месте», - сообщили авторы публикации.

Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара тоже пока неизвестны. Официальных данных нет.

В этот же день крупный пожар вспыхнул в Клину. Огонь распространился на площади в 10 тысяч квадратных метров в складских помещениях, спасателям удалось предотвратить его дальнейшее распространение. По данным Telegram-канала Shot, в пустых помещениях, и никакая продукция не пострадала.

Как сообщили в МЧС, пожар полностью ликвидировали , пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. На месте работали более 40 спасателей и 12 единиц техники. Ранее 360.ru публиковал первые кадры с места пожара в Клину.

Дубна
23 января 2025, 18:33
Девочка погибла в доме на Боровском шоссе в Москве
РИА «Новости»
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В доме на Боровском шоссе в Москве погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По его информации, тело ребенка нашли возле подъезда. Что именно произошло, пока не сообщается.

В ноябре под окнами одного из домов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге нашли тело заслуженного артиста России, премьера Мариинского театра Владимира Шклярова. По предварительным данным, причиной гибели стал несчастный случай. Через несколько дней танцору должны были прооперировать позвоночник.

Дети Россия Москва
23 января 2025, 16:29
В Астрахани прошла детская свадьба цыган
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В Астрахани прошла детская свадьба: девятилетний мальчик стал мужем тринадцатилетней девушки. Об этом сообщает телеканал «Царьград». Церемония состоялась в роскошном ресторане, где гостей встречали с шампанским и дождем из долларов.

Как отметили авторы публикации, такой брак является незаконным. ЗАГСы никогда не зарегистрируют подобный союз. Однако органы опеки часто закрывают глаза на «культурные обычаи» некоторых народов.

Согласно статистике, написали журналисты, около 60% детей из цыганских семей заканчивают три-четыре класса и умеют только читать и писать. По данным на август 2024 года, лишь 383 цыганских ребенка по всей стране смогли продолжить обучение в старших классах, что составляет всего лишь 0,8% от общего числа.

Ранее цыганская свадьба в Ульяновской области закончилась побоищем. Потасовка началась в одном из ресторанов Димитровграда, а затем продолжилась в пригороде. По словам очевидцев, в драке участвовали женщины и дети.

Дети Свадьбы

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