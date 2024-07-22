Мощный взрыв газа спровоцировал пожар в Апшеронске

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Вызов поступил в 07:55. Взрыв, по информации МЧС, случился на улице Ворошилова.

«В результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров», - сообщила пресс-служба министерства.

К месту происшествия направили 28 специалистов и 10 единиц техники. Огонь локализовали за 10 минут. МЧС сообщило о наличии пострадавших, к девяти часам утра из-под завалов спасли одного человека.

Другой пожар произошел в Туапсе после атаки украинских дронов. Обломки БПЛА рухнули на инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода.