27 ноября 2023, 12:49

Мощный шторм в Сочи сняли на видео

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Стихия разбушевалась в Краснодарском крае, из-за чего в Черном море поднялись сильные волны. Видео шторма в Сочи появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как гигантские волны сносят все на своем пути. При этом потоки воды заливают первые этажи зданий. Очевидцы прокомментировали происходящее.

«Все, первый этаж - до свидания! Жесть», - заявил один из авторов видео.

Из-за урагана в Лазаревском районе Сочи рухнул трехэтажный дом. Жители успели покинуть здание, забрав все самое необходимое. В Сети появился ролик , на котором видно, как стены дома развалились в считанные минуты.

Глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что ветер повалил около 70 деревьев, повредил остановочные павильоны и повредил кровли некоторых домов. В Адлере потоки воды снесли машины и мусорные баки.

Обрушившийся на юг России шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе. В результате ЧП задержали около 50 пассажирских поездов, сообщили «Известия».

Ураган Сочи Шторм
27 ноября 2023, 14:06
Сотрудники ФСБ пришли с обысками к производителю «Живого» пива
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Силовики начали проверку Ипатовского пивоваренного завода. Сотрудники ФСБ провели выемку документов и обыски на предприятии, сообщил РБК.

Завод производит пиво «Живое» и «Лебердон», а также лимонады и энергетики Mirax. Напитки Ипатовского пивоваренного завода поставляются в торговые сети по всей России.

«Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива», - заявил источник издания.

Ранее сотрудники ФСБ и Федеральной налоговой службы провели анализ алкогольного рынка и выявили две схемы с выводом спирта в нелегальный оборот. Площадки по выводу алкогольсодержащей продукции на теневой рынок находились в Москве, Нижегородской и Самарской областях и Подмосковье.

ФСБ Алкоголь Пиво
27 ноября 2023, 13:55
«Стихия разрушила все вокруг». Директор Севастопольского аквариума — о гибели рыб
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Из-за разбушевавшейся на юге России стихии в Севастопольском морском аквариуме-музее погибли около 800 обитателей. Подробно об этом «360» рассказал директор учреждения Юрий Кравцов.

По его словам, фронт шторма проходил в ночь на 27 ноября. Сильнейший ветер, который достигал 30 метров в секунду, нагнал волны в Севастопольскую бухту.

«А тут у воды на набережной стоит это помещение - третий зал аквариума. Этот зал у нас - пресноводные обитатели, тропические пресноводные обитатели четырех континентов. Там проживали примерно 800 животных всевозможных: камбоджийские, Южная Африка, Южная Америка, Северная Америка», - рассказал глава музея.

Волны начали ударять в набережную и подниматься на высоту около 10-12 метров. Вода обрушилась на кровлю помещения, где находилось вентиляционное и другое оборудование. В результате образовалась воронка, и большое количество морской воды начало поступать в аквариум. На место ЧП выехали оперативные службы.

«Уже в четыре часа фронт прошел, ветер начал немного стихать, и вода перестала поступать. Но та вода, которая поступила, затопила аквариум. <…> Вышло из строя все оборудование, мы обесточили зал. И вода поступила во все аквариумы, в которых проживали эти животные пресноводные, теплолюбивые. Вода морская, холодная, вода соленая», - объяснил Кравцов.

В итоге из-за шторма погибли около 800 обитателей аквариума, а именно рыбы, подчеркнул он.

«Стихия у нас разрушила все вокруг. Обнесла облицовку зданий, разрушила набережную, разрушила пандус. У нас были прекрасные кованые ворота, которым 126 лет. Их вырвало с корнем и унесло в море. Набросало нам камней», - поделился директор музея.

Крым оказался под влиянием средиземноморского циклона. На регион обрушился шторм с ураганным ветром, из-за чего власти ввели режим ЧС.

Крым Животные Севастополь
27 ноября 2023, 13:51
Моряк погиб во время шторма в Краснодарском крае
РИА «Новости»
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Один моряк погиб в Керченском проливе, другой пострадал в порту Тамани во время сильного шторма в Краснодарском крае. Как сообщил РИА «Новости» источник, погибший был членом экипажа Kavkaz 1.

«У него была травма тазобедренного сустава. Судно находилось в Керченском проливе под флагом Мальты», - рассказал собеседник агентства.

Пострадавшим оказался механик с судна GAIA I, находившегося в порту Тамани под флагом Панамы. Судовой дверью мужчине оторвало два пальца руки.

Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале позже сообщил, что во время шторма в Сочи погиб человек. На месте происшествия работают следователи. Жителей и гостей города призвали не гулять у воды.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали, что на побережье Крыма и Кубани обрушатся восьмиметровые волны. Сильный ветер сносит крыши домов, валит деревья, выносит торговые суда на мель.

Черное море Краснодар Сочи Шторм
27 ноября 2023, 13:43
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме
РИА «Новости»
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Взлетно-посадочную полосу аэропорта Жуковский очистили от снега, воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Последствия послужившего причиной временного закрытия ледяного дождя устранены», - отметил представитель аэропорта.

Воздушная гавань продолжила работать с 13:00. По данным Росавиации, Домодедово, Шереметьево и Внуково работают штатно, несмотря на метель, сообщил RT.

Аэропорт Жуковский закрывали с 06:00. Из-за заснеженной взлетно-посадочной полосы пилотам авиалайнеров, совершавших рейс из Таджикистана и Киргизии, пришлось выполнить посадку в Домодедове.

В Москве ранее прошел сильнейший снегопад. Из-за плохой видимости и непогоды в аэропортах пришлось перенести около 40 рейсов. В воздушной гавани Внуково отменили семь авиарейсов. В Домодедове и Шереметьеве из расписания убрали по два рейса.

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