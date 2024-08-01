Мощный пожар вспыхнул на НПЗ в Омске
Огонь охватил 300 квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. По данным источника РИА «Новости», на объекте горит лафетная установка.
По последним данным, возгорание вспомогательного помещения смогли ликвидировать, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НПЗ.
В результате происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал. Завод продолжает работу штатно.
Все подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
UPD: в прокуратуре Омской области заявили, что начали проверку по факту случившегося. По данным ведомства, очаг возгорания находился во вспомогательном помещении насосной.
«В настоящее время принимаются все меры к ликвидации происшествия», - подчеркнули в пресс-службе.
В ходе проверки специалисты установят, соблюдались ли на объекте требования пожарной безопасности.
Огонь охватил 300 квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. По данным источника РИА «Новости» , на объекте горит лафетная установка.