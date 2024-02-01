Мощный пожар вспыхнул на мясокомбинате в Пушкино

Девятилетний мальчик с ВИЧ-инфекцией умер в больнице в Карасайской районной больнице Алматинской области, сообщила местная газета «Время». По информации издания, родители ребенка не признавали диагноз и лишили его необходимой терапии.

Семья, где скончался мальчик, живет в Каскелене. Статус ВИЧ есть у матери, отца и еще одного их ребенка. При этом факт того, что у них есть заболевание, люди не признают и не принимают специальную антиретровирусную терапию, указали журналисты.

«К ним приезжали наши сотрудники: врачи, психологи, разные консультанты. Отвозили препараты. Парадокс, но все препараты АРВ-терапии они у себя оставляли, на рецепте расписывались. Но ни сами их не принимали, ни детям не давали», - рассказала изданию завотделением клиничес­кого мониторинга Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Сайранкуль Касымбекова.

Последние анализы на вирусную нагрузку семья, по ее данным, сдала еще в 2020 году. По их результатам стало понятно: препараты ребенку не дают.

В Алматинском областном цент­ре по профилактике и борьбе со СПИДом изданию заявили, что с семьей пытались работать, были даже обращения в органы опеки. Результата это не принесло.

По информации газеты, выездная комиссия навестила дом семьи только в ноябре 2023 года. Тогда детей забрали на несколько месяцев для обследования и лечения.

В акимате Алматинской области также подтвердили, что эта семья от терапии отказывалась категорически, даже угрожала подать в суд. В итоге комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение приостановить изъятие детей у родителей.

Самочувствие девятилетнего мальчика резко ухудшилось 9 января. Сначала он попал в алматинскую детскую городскую больницу № 2, затем маленького пациента перевели в Карасайскую районную больницу. Статус ВИЧ родители от медиков скрыли, отметила газета. В итоге ребенок скончался.