28 октября 2023, 10:59

Мощный пожар в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах локализовали

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Огнеборцы локализовали пожар в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Данные о локализации поступили в 10:55. Ранее в ведомстве уточнили, что огонь успел охватить четыре тысячи квадратных метров в здании на Московском проспекте.

Пожары Татарстан МЧС РФ
28 октября 2023, 14:54
МИД раскрыл подробности атаки трех беспилотников на Курскую АЭС
РИА «Новости»
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Представитель МИД России Мария Захарова сообщила подробности террористической атаки со стороны ВСУ на Курскую АЭС. Комментарий дипломата появился в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что 26 октября ВСУ целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами.

Один из дронов, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других беспилотника рухнули на комплекс административных зданий станции.

«По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», - подчеркнула она.

Накануне представители Курской АЭС сообщили, что объект работает в штатом режиме. В результате атаки дронов никто не пострадал. Радиационный фон на территории станции также находится в норме.

Мария Захарова МИД РФ АЭС
28 октября 2023, 14:40
Названа предварительная причина экстренной посадки самолета в аэропорту Самары
РИА «Новости»
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Летевший из Москвы в Бишкек самолет киргизской компании Avia Traffic совершил экстренную посадку в аэропорту Самары по технической причине. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что посадка в аэропорту Курумоч прошла благополучно. Никто из находящихся на борту 190 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Куйбышевская транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров, которым придется дождаться возобновления рейса.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что решение об экстренной посадке экипаж Airbus A320 принял из-за неисправности правого двигателя.

Собеседник авторов сообщения, что во время посадки мотор издавал сильный гул. Разворот борта в сторону аэропорта Самары произошел во время пролета над селом Шапошниково недалеко от границы с Казахстаном.

Ранее СМИ сообщили, что для посадки в аэропорту Самары экипаж летящего из Москвы в Бишкек самолета подал сигнал бедствия.

Киргизия Прокуратура РФ Самолеты Россия
28 октября 2023, 13:33
Подавший сигнал бедствия самолет Москва — Бишкек приземлился в Самаре
РИА «Новости»
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Подавший сигнал бедствия самолет рейса YK884, следующий из Москвы в Бишкек, приземлился в Самаре. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправность двигателя. На борту находились 190 человек, среди них шесть членов экипажа, никто не пострадал.

В субботу стало известно, что самолет Airbus A320-231 подал сигнал бедствия в небе над Самарой. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее сигнал тревоги подал пассажирский лайнер, следующий в Москву из Мурманска. Борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево , никто из пассажиров не пострадал.

Самолеты Россия
28 октября 2023, 13:16
Более 30 горняков стали жертвами аварии на шахте в Казахстане
РИА «Новости»
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Авария на шахте в Казахстане унесла жизни 32 человек. Новые данные опубликовало РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Ранее сообщалось о 28 погибших. Воскресенье, 29 октября, объявлено в республике днем траура. Распоряжение об этом отдал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Помимо этого, он поручил прекратить сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которая отвечала за работу шахты. Фирма оказалась худшим партнером за всю историю, указал политик.

Генпрокуратура страны уже начала предварительное расследование о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Шахты Казахстан

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