Мощный пожар в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах локализовали

МИД раскрыл подробности атаки трех беспилотников на Курскую АЭС

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Представитель МИД России Мария Захарова сообщила подробности террористической атаки со стороны ВСУ на Курскую АЭС. Комментарий дипломата появился в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что 26 октября ВСУ целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами.

Один из дронов, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других беспилотника рухнули на комплекс административных зданий станции.

«По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», - подчеркнула она.

Накануне представители Курской АЭС сообщили, что объект работает в штатом режиме. В результате атаки дронов никто не пострадал. Радиационный фон на территории станции также находится в норме.