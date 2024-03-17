Мощный пожар разгорелся на складе автозапчастей во Владивостоке
Спасатели ликвидируют мощный пожар во Владивостоке. Загорелся склад автозапчастей. В пресс-службе МЧС России опубликовали видео с места ЧП.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать. Спасатели проводят разборку и проливку конструкций.
«На месте работают 39 специалистов и семь единиц техники», - уточнили в МЧС.
Данных о погибших и пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, в министерстве не сообщили.
Накануне, 16 марта, в Москве загорелся строящийся дом на Алтуфьевском шоссе. Огонь охватил стройматериалы. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. «360» опубликовал видео с места происшествия.
Похожее ЧП произошло 14 марта в Твери. Там также вспыхнуло помещение в недостроенном доме. В результате возгорания никто не пострадал.