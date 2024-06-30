30 июня 2024, 03:30

Мощный пожар разгорелся на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде

Пресс-служба МЧС
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Пожар начался на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом заявили в Telegram-канале регионального МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение емкостей. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара № 2», - отметили в публикации службы.

По неуточненной информации, в ходе происшествия никто не погиб и не пострадал. Сейчас спасатели тушат огонь.

Ранее пожар случился в многоэтажке на Алтуфьевском шоссе в Москве. Очевидцы видели открытое горение и клубы густого черного дыма. Огнеборцы не сразу смогли попасть в горящую квартиру, потому что она была сильно захламлена. Как отметили в МЧС, пламя охватило 10 квадратных метров.

Пожары Мусор
30 июня 2024, 03:21
Доплыла сама. В Петербурге нашли семилетнюю девочку, пропавшую в Финском заливе
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Семилетнюю девочку, пропавшую в акватории Финского залива, нашли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Девочка каталась на лодке вместе с отцом и ее 13-летним братом, когда мальчик случайно выпал за борт. Мужчина не раздумывая прыгнул за ним в воду, оставив семилетнюю дочь на лодке. Когда отец с сыном выбрались на берег, то обнаружили на берегу свое судно пустым.

После почти пяти часов поисков, дочь нашли в прибрежной зоне. Оказалось, что лодку начало уносить течением, девочка смогла сама доплыть до берега. Ее отправили в больницу.

На месте происшествия работали спасатели и психологи МЧС России.

Ранее семилетний мальчик умер во время похода на острове Путсаари. Как отметили в МЧС, взрослые с детьми проводили время на берегу Ладожского озера. Один из ребят пропал из виду. Потом мальчика нашли в воде, спасти ребенка не удалось.

Санкт-Петербург Дети
29 июня 2024, 23:33
Девушка загорелась во время фаер-шоу на празднике в Люберцах
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В Люберцах во время фаер-шоу загорелась выступающая девушка. Об этом сообщил РЕН ТВ.

У здания администрации проходило празднование Дня молодежи. Загоревшаяся фаервумен от испуга побежала на зрителей, рассказал один из свидетелей случившегося.

«Из-за этого люди все начали убегать, чтобы не попасть под это пламя огня», - отметил он.

Очевидец добавил, что девушку долго заливали водой за сценой.

По данным Telegram-канала Baza , за спиной у выступавшей вспыхнул рюкзак с керосином. Девушку госпитализировали.

В Москве мужчина устроил пожар на крыше и упал с нее. На место вызвали полицейских и врачей скорой помощи.

Праздники Люберцы
29 июня 2024, 23:04
Два ребенка выпали из окон дома на одной улице в Москве с разницей в четыре часа
Pxhere
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Двое детей выпали из окон многоэтажки на одной и той же улице в Москве с разницей в четыре часа. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Девочка 12 лет упала с 17 этажа на Тихвинской улице. Школьница получила тяжелые травмы, в результате она погибла на месте.

Через четыре часа на этой же улице годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа. Ребенка госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее в столице у окна палаты НИКИ имени академика Вельтищева нашли тело мальчика. По словам матери, ребенок страдал от судорог. Женщина обвинила врачей в халатности. Следователи возбудили уголовное дело.

Дети Москва
29 июня 2024, 22:58
Неизвестный выстрелил из арбалета в жандарма у посольства Израиля в Сербии
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Неизвестный ранил из арбалета жандарма, стоящего у посольства Израиля в Белграде. Произошедшее в стране рассматривают как теракт, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.

«Спецпрокуратура взяла дело, личность нападавшего не установлена, несомненно речь идет о террористическом акте, который направлен против государства Сербии и сотрудников жандармерии», - передало слова Дачича РИА «Новости».

Он сообшил, что на место ЧП прибыли правоохранители. Они выясняют обстоятельства произошедшего. Также блюстители порядка задержали еще несколько человек, которые были рядом с полицейскими объектами. По данным правоохранителей, они могут быть причастны к случившемуся.

Ранее вооруженный злоумышленник напал на полицейскую во Франции. Женщину госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным журналистов, неизвестный проник в отделение полиции и несколько раз ударил сотрудницу ножом. Потом мужчина сбежал с места ЧП.

Израиль Терроризм Сербия Полиция

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