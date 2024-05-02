Мощный пожар разгорелся на мебельном заводе в Москве в районе Соколиной Горы

Собеседник издания сообщил, что горят цеха по производству искусственного камня. Наблюдается открытое горение, есть угроза обрушения кровли. На место выехали спасатели, пожарные и кареты скорой помощи.

Сотрудники экстренных служб проверяют мебельный цех, где предположительно могут находиться люди. Пока сведений о пострадавших не поступало.

Позже стало известно, что огонь охватил все этажи здания на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами, а также кровля на площади в тысячу квадратных метров. Пожарные запросили авиацию для тушения опасного объекта, сообщил источник.

Загорелось трехэтажное административно-производственное кирпичное здание на улице Буракова, часть помещений которого сдаются в аренду. По словам источника, горит центральная часть строения. Пожару присвоили второй ранг.