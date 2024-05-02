02 мая 2024, 21:38

Мощный пожар разгорелся на мебельном заводе в Москве в районе Соколиной Горы

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Серьезный пожар разгорелся на территории завода по производству мебели в Москве. Огонь охватил цеха по изготовлению искусственного камня, сообщил 360.ru источник.

Собеседник издания сообщил, что горят цеха по производству искусственного камня. Наблюдается открытое горение, есть угроза обрушения кровли. На место выехали спасатели, пожарные и кареты скорой помощи.

Сотрудники экстренных служб проверяют мебельный цех, где предположительно могут находиться люди. Пока сведений о пострадавших не поступало.

Позже стало известно, что огонь охватил все этажи здания на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами, а также кровля на площади в тысячу квадратных метров. Пожарные запросили авиацию для тушения опасного объекта, сообщил источник.

Загорелось трехэтажное административно-производственное кирпичное здание на улице Буракова, часть помещений которого сдаются в аренду. По словам источника, горит центральная часть строения. Пожару присвоили второй ранг.

Пожары Заводы Москва
03 мая 2024, 12:33
Мужчина сорвался со скалы в Севастополе и выжил
Пресс-служба МЧС
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В Севастополе мужчина чудом выжил после падения со скалы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Мужчина сорвался со скалы Дракон в районе мыса Фиолент. Падение увидели очевидцы и сообщили об этом в экстренные службы.

«Сотрудники МЧС России обнаружили пострадавшего на камнях и оказали необходимую помощь», - указали в ведомстве.

Пострадавшего доставили на катере на набережную Назукина. Там его передали врачам. Информации о его состоянии пока нет.

В МЧС призвали соблюдать элементарные правила на скалистой местности. В ведомстве напомнили, что подходить к обрывам и местам обрушения породы нельзя. Также не стоит совершать экстремальных восхождений для острых ощущений или съемок контента для соцсетей. Нельзя покорять высоты без подготовки и мер безопасности, добавили в ведомстве.

В конец апреля на притесах реки Ай нашли тело челябинской школьницы. Предварительно, девочка сорвалась со скалы.

Соцсети Врачи Правила Севастополь Мужчины
03 мая 2024, 12:27
Люди эвакуировались из загоревшегося ресторана в Москве
Пресс-служба МЧС
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Итальянский ресторан загорелся на Мосфильмовской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, во время возгорания в заведении были посетители, они эвакуировались.

По предварительным данным, в ресторане загорелось оборудование. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Пламя тушили по первому рангу сложности. Возгорание удалось потушить, никто не пострадал.

Здание ресторана - трехэтажная пристройка к панельной многоэтажке. Как уточнил источник позже, пожар начался в вентиляционной коробке заведения на втором этаже. Огонь охватил 30 «квадратов». На месте происшествия продолжают работать спасатели с тепловизорами.

Ранее пожар произошел в трехэтажном жилом доме на северо-западе Москвы. Загорелся деревянный обрешетник кровли на площади 250 квадратных метров.

Спасатели Пожары Рестораны Москва
03 мая 2024, 12:03
Крыша жилого дома загорелась в Куркине
РИА «Новости»
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В Куркине на северо-западе Москвы произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Загорелся деревянный обрешетник кровли на площади 250 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

Спасателей вызвали в 10:39 к дому по Куркинскому шоссе, 17 корпус 11. Из-под крыши трехэтажного жилого дома шел густой серый дым. К прибытию подразделений МЧС из здания самостоятельно эвакуировался один человек.

Специалисты провели разведку и выяснили, что загорелся деревянный обрешетник кровли. Площадь возгорания достигла 250 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня. В течение часа пожар локализовали.

Утром 3 мая произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на Тучковской улице. Огонь перекинулся на кухню и прихожую, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Спасли шесть человек, в том числе троих детей.

Пожары МЧС РФ Москва
03 мая 2024, 11:39
Обезьяну и двух аистов заморили голодом в частном московском зоопарке
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Московская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в содержании животных в частном зоопарке «Планета обезьян» в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В зоопарке обнаружили мертвых обезьяну и двух аистов, которые долгое время голодали и страдали от жажды.

«Установлено, что животные на протяжении долгого времени находились без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины», - указали в пресс-службе.

Животных не обследовали ветеринары, поэтому у них развились крайнее истощение организма и пневмония. По данным прокуратуры, трупы обезьяны и птиц не стали утилизировать по правилам, а положили в открытые полиэтиленовые пакеты и выбросили за хозяйственно-бытовые постройки.

По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело.

Ранее в Подмосковье школьники жестоко убили котенка. Подростки сбросили питомца с четвертого этажа и сняли расправу на видео.

Уголовное дело Животные Зоопарки Москва

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