Мощный пожар произошел в выставочном центре в Каспийске

Охваченное пламенем здание находится на Кирпичном шоссе. На место прибыли пожарные, они приступили к тушению огня.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пламя начало распространяться из магазина бытовой техники на втором этаже. Затем огонь перекинулся на склад мягких игрушек.

В Красноярском крае накануне загорелся склад с тремя тысячами тонн гороха. Спасатели локализовали пожар менее чем за два часа на площади 2,4 тысячи «квадратов». К ликвидации огня привлекли 16 специалистов и шесть единиц техники.