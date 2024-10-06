06 октября 2024, 13:30

Мощный пожар произошел в выставочном центре в Каспийске

РИА «Новости»
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В Каспийске произошел крупный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо». Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Охваченное пламенем здание находится на Кирпичном шоссе. На место прибыли пожарные, они приступили к тушению огня.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пламя начало распространяться из магазина бытовой техники на втором этаже. Затем огонь перекинулся на склад мягких игрушек.

В Красноярском крае накануне загорелся склад с тремя тысячами тонн гороха. Спасатели локализовали пожар менее чем за два часа на площади 2,4 тысячи «квадратов». К ликвидации огня привлекли 16 специалистов и шесть единиц техники.

Спасатели Пожары Магазины
06 октября 2024, 13:49
Жильцов эвакуировали из многоэтажки на севере Москвы из-за гранаты в квартире
РИА «Новости»
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Спасатели эвакуировали жильцов 12-этажного дома в московском районе Коптево после получения сообщения о боевой гранате в одной из квартир. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, всего из здания вывели 10 человек. Для проведения работ на место вызвали кинологическую службу.

Эвакуации Москва
06 октября 2024, 11:33
Трактор взорвался в Москве из-за замыкания кабеля, водитель получил ожоги
РИА «Новости»
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В Большом Каретном переулке Тверского района Москвы взорвался трактор. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в результате ремонтных работ по укладке тротуарной плитки произошло замыкание высоковольтного кабеля. После взрыва трактор загорелся. Водитель получил сильные ожоги, его увезли в НИИ имени Склифосовского.

Накануне вечером смертельное ДТП произошло в Балашихе. В микрорайоне Салтыковка на Вешняковском шоссе столкнулись два автомобиля, двое детей пострадали. Один ребенок погиб от полученных травм. Правоохранители установят обстоятельства случившегося.

ДТП Водители Москва
06 октября 2024, 09:17
Футболисты «Ростова» попали в ДТП на МКАД
РИА «Новости»
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Автобус с игроками футбольного клуба «Ростов» попал в ДТП на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Спортсмены возвращались в Ростов-на-Дону после матча со «Спартаком» в рамках Российской премьер-лиги. На выезде из Москвы автобус с футболистами попал в аварию.

«Действительно, один из автобусов попал в небольшое ДТП на МКАД по пути в Ростов‑на‑Дону», - подтвердила телеканалу пресс-служба клуба.

В результате аварии никто не пострадал. Игроки продолжили путь домой.

В конце сентября автобус с футболистами молодежной команды воронежского «Факела» врезался в самосвал на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. ДТП случилось, когда команда возвращалась после матча в Калининграде. Футболисты не пострадали, водитель грузовика погиб.

Спортсмены Спартак ДТП Российская Премьер-Лига Автобусы Москва
06 октября 2024, 01:36
Один человек погиб и 11 пассажиров «Газели» пострадали в ДТП под Волгоградом
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В ДТП с грузопассажирской «Газелью» и легковым автомобилем Mercedes погиб один человек. Авария произошла в Быковском районе Волгоградской области, сообщили в главном управлении МВД по региону.

В 18:30 на 705 километре автодороги Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» грузопассажирская «Газель» вылетела на встречку и столкнулась с легковушкой. В результате столкновения водитель Mercedes погиб на месте, 11 пассажирам «Газели» потребовалась медицинская помощь.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме.

В смертельном ДТП под Омском погибли четыре человека. Машина наехала на лося, внезапно выбежавшего на трассу, а затем столкнулась в другим авто.

ДТП Машины Водители Полиция Mercedes

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