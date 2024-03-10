Мощный пожар произошел на газопроводе в ХМАО

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Мощный пожар начался на территории управления магистральных газопроводов в Ханты-Мансийском автономном округе недалеко от поселка Лыхма.

РЕН ТВ сообщил, что на место выехали сотрудники МЧС.

«Пострадавших нет, там безлюдный участок. Специалисты туда выехали», - заявили телеканалу в ведомстве.

Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot , что зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров. Причины возгорания выясняются.

Первый замглавы Белоярского района Александр Ойнец сообщил РЕН ТВ, что пожар на газопроводе потушили. Поврежденный участок перекрыли. По словам чиновника, жертв и пострадавших нет.

Ранее в Запорожской области после атаки дронов загорелась электроподстанция. Часть Пологов и Пологовского района осталась без электричества.