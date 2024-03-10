10 марта 2024, 03:36

Мощный пожар произошел на газопроводе в ХМАО

Pixabay
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Мощный пожар начался на территории управления магистральных газопроводов в Ханты-Мансийском автономном округе недалеко от поселка Лыхма. РЕН ТВ сообщил, что на место выехали сотрудники МЧС.

Мощный пожар начался на территории управления магистральных газопроводов в Ханты-Мансийском автономном округе недалеко от поселка Лыхма.

РЕН ТВ сообщил, что на место выехали сотрудники МЧС.

«Пострадавших нет, там безлюдный участок. Специалисты туда выехали», - заявили телеканалу в ведомстве.

Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot , что зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров. Причины возгорания выясняются.

Первый замглавы Белоярского района Александр Ойнец сообщил РЕН ТВ, что пожар на газопроводе потушили. Поврежденный участок перекрыли. По словам чиновника, жертв и пострадавших нет.

Ранее в Запорожской области после атаки дронов загорелась электроподстанция. Часть Пологов и Пологовского района осталась без электричества.

ХМАО Пожары
10 марта 2024, 03:50
Москвич притворился водителем беспилотного Mercedes, чтобы избежать наказания
Freepik
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Правоохранители на севере Москвы задержали водителя, притворяющегося шофером беспилотного Mercedes. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

По данным автора заметки, сначала на автомобилиста обратили внимание сотрудники Росгвардии. Им показалось, что водитель под наркотическими веществами. Когда мужчина заметил блюстителей порядка, то сел за руль машины и попытался уехать с места событий. В итоге началась погоня.

«Когда автомобиль все же остановился, водитель стал перелезать с колен пассажира на заднее сидение к друзьям. Мужчина попытался убедить росгвардейцев, что Mercedes является беспилотным, поэтому к погоне он отношения не имеет», - сказано в публикации.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что у мужчины нет водительских прав.

Ранее полицейские пытались остановить нетрезвого автомобилиста в Екатеринбурге. Во время погони им пришлось использовать табельное оружие. В Сети опубликовали видео с места событий.

Мужчины Машины Водители Москва
10 марта 2024, 03:42
Екатеринбуржцы развели огонь на балконе многоэтажки, чтобы пожарить шашлык
Freepik
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Жители многоэтажного дома в Екатеринбурге развели огонь на балконе, чтобы пожарить шашлыки. Об этом сообщил Telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Происшествие случилось на пятом этаже дома 37 по улице Кольцевая. Соседи увидели огонь и оперативно вызвали бригаду пожарных. Спасатели приехали на вызов, ворвалась в квартиру и потушили пламя. В итоге им пришлось объяснять хозяевам, что разводить огонь в доме небезопасно.

Очевидцы прислали два видео с места событий. На первом видно, как в окне балкона разгораются языки пламени. На втором ролике уже сняли пожарную машину. Из нее вышли спасатели и быстро направились к подъезду.

Похожая ситуация случилась в октябре прошлого года. Житель высотки в Новой Москве решил приготовить шашлык на открытом огне у себя на балконе. В итоге соседи пожаловались на нарушителя, ему пришлось иметь дело с правоохранителями.

Спасатели Екатеринбург
10 марта 2024, 03:21
Уголовное дело возбудили по факту угроз участнику СВО в Уссурийске
РИА «Новости»
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Следователи Уссурийска возбудили уголовное дело по информации об угрозах участнику СВО. Фигурантом стал 30-летний водитель «Toyota Prius», который незаконно занял парковочное место для инвалидов. Об этом сообщило следственное управление СК России по Приморскому краю в Telegram-канале.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что 8 марта 2024 года на территории центрального рынка в городе Уссурийске произошел инцидент на парковке между местным жителем и участником СВО, сопровождаемый угрозами в адрес последнего», - сообщили правоохранители.

Уголовное дело возбудили по статьям «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

Ветеран СВО, боец с позывным Кипиш опубликовал видеозапись с угрозами в свой адрес. Как сообщил «Царьград» , Кипиш потерял ногу под Угледаром. Там он спас четырех ребят, дотащив их до точки эвакуации. Бойцу пришлось пять часов ждать, пока его вытащат с поля боя, где шли ожесточенные бои.

Уголовное дело Ветераны Россия Инвалиды Водители Следственный комитет России
10 марта 2024, 02:10
Два человека погибли на станции МЦД Матвеевская в Москве
РИА «Новости»
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Два человека попали под поезд и погибли на железнодорожной станции Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным автор публикации, тело одного пострадавшего лежало на платформе, а второго - возле рельсов.

«Сила удара была такая, что в нескольких метрах от него лежит его же нога», - рассказал журналист телеканала.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Большой кольцевой линии в столичном метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за оказавшегося на путях человека. Детали произошедшего уточняются.

Несколько дней назад на Люблинско-Дмитровской линии московского метро на пути упал человек. Из-за этого пришлось приостановить движение поездов. О состоянии упавшего не сообщили.

Поезда Метро МЦД Москва

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