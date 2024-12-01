Мощный пожар охватил производственный цех в Екатеринбурге

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Трос оборвался у лифта в доме на улице Курчатова в Челябинске. Внутри были люди, сообщило 74.ru.

В лифте находились два человека. Перед остановкой кабины они услышали скрежет. После этого лифт резко зашатался, а затем застрял.

«Думал, мы там и останемся», - рассказал изданию мужчина, находившийся в лифте.

Спустя примерно 30 минут на место прибыл техник, который открыл двери. Пассажирам пришлось выпрыгивать из лифта - он остановился между первым и вторым этажом.

Представитель компании-застройщика позднее сообщил, что лифт рухнуть в шахту не может. Кабину удерживают шесть стальных канатов. По их версии, из строя вышла только одна цепь.

Ранее лифт с людьми рухнул в закрытой поликлинике в центре Москвы.