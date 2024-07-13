13 июля 2024, 19:13

Мощный пожар охватил производственное здание под Краснодаром

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В Краснодарском крае произошел крупный пожар в производственном здании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Прибывшие на место 90 спасателей тушат пламя.

В производственном здании, где изготавливают модульные каркасные строения, локализовали пожар.

Причины и обстоятельства возникновения возгорания установят специалисты.

Ранее в Ставрополье ликвидировали пожар в садовом товариществе «Ветерок» на улицах Дружбы и Партизанской. В результате ЧП никто не пострадал. Однако девять построек сгорели, огонь также частично повредил три здания.

Пожары Краснодар МЧС РФ
13 июля 2024, 18:47
Упавшего в яму строителя засыпало землей на востоке Москвы
Unsplash
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Рабочий провалился в четырехметровую яму на территории поликлиники в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на Амурской улице. Мужчину засыпало землей, он потерял сознание. Строители вытащили пострадавшего еще до приезда экстренных служб.

«Рабочие при помощи подъемного механизма извлекли мужчину на поверхность», - указал источник.

Прибывшие на место спасатели на спинальном щите погрузили строителя в машину скорой.

«Транспортировали мужчину в карету скорой помощи, оказываются реанимационные действия», - добавил собеседник издания.

Ранее трое рабочих пострадали из-за обрушения строительных лесов на ВДНХ. Мужчины упали с высоты семи-восьми метров в парке, рядом с фонтаном «Дружба народов».

Строительство Москва
13 июля 2024, 17:57
Спасатели в Ставрополье полностью потушили пожар в СНТ
Пресс-служба МЧС
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В Ставрополье спасатели полностью потушили пожар в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь уничтожил девять построек, еще три здания частично пострадали. Пожарные не допустили распространения на более чем 30 строений.

«Пострадавших нет», - уточнили в МЧС.

Пожар вспыхнул в садовом товариществе «Ветерок» на улицах Дружбы и Партизанской. Тушение огня осложняла жаркая и ветреная погода.

В начале июня в Ставрополье электрический чайник едва не спалил квартиру. Избежать последствий помогли соседи и сотрудники пожарной службы.

Пожары МЧС РФ
13 июля 2024, 17:27
Участников нападения на ночной клуб в Приморье задержали
Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи установили участников нападения на ночной клуб Puzzle в селе Андреевка в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Подозреваемыми оказались 25-летний Анатолий Гузеев, 26-летний Вахид Ибадов и 29-летний Нахмед Ибадов. По данным следствия, ночью 13 июля задержанные и другие участники устроили стрельбу в сторону отдыхающих.

«Причиной произошедшего стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые в связи с отказом решили отомстить», - добавили в СК.

Очевидец событий сообщал, что клуб захватили более 30 вооруженных людей. Они напали на охрану, жестко избивали сотрудников и стреляли по окнам.

Приморье Следственный комитет России
13 июля 2024, 17:05
Появились снимки бортовых самописцев рухнувшего в Подмосковье SSJ-100
Телеканал «360»
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Появились снимки черных ящиков борта Sukhoi Superjet 100, который упал накануне в Московской области. Фото опубликовали на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Специалисты отметили, что огонь сильно повредил бортовые самописцы, однако МАК удалось спасти все записанные данные. В комитете уточнили, что всю полетную информацию скопировали. Вскоре ее расшифруют и проанализируют.

Авиакатастрофа с пассажирским самолетом SSJ-100 произошла после взлета с аэродрома «Третьяково» 12 июля. По словам свидетелей, экипаж увел лайнер от населенных пунктов в лес, где он потерпел крушение. В результате погибли три члена экипажа.

Самолет SSJ-100 Авиакатастрофы Крушение самолета под Коломной

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