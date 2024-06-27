Мощный пожар охватил ангар с обувью в Ярославской области

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В ведомстве уточнили, что в городе Любим загорелось складское помещение, в котором хранили обувь.

Огонь распространился на площади 4800 квадратных метров. Часть крыши обрушилась. Больше 40 специалистов тушили огонь. Позже в министерстве добавили, что спасателям удалось локализовать пожар, который достиг площади в пять тысяч «квадратов».

Ранее в Москве на строительной площадке в районе Коптево вспыхнул пожар. Как выяснилось, загорелся утеплитель. Пожарные потушили возгорание на площади в 10 квадратных метров.