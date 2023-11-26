Мощный пожар начался на Челябинском тракторном заводе

Кадры с места ЧП опубликовал Telegram-канал 74.RU. По информации очевидцев, к месту происшествия направились шесть пожарных расчетов, а также две кареты скорой помощи.

В МЧС сообщили, что спасатели приступили к тушению пожара на трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. По данным ведомства, загорелся масляный трансформатор на площади 40 квадратных метров.

Открытое горение ликвидировали. В тушении задействовали 20 пожарных и шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Кадры с места возгорания опубликовали в Telegram-канале МЧС России.

Ранее движение в районе Мосфильмовской улицы в Москве перекрыли из-за сильного пожара.