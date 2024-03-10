Мощный пожар на трубопроводе в ХМАО потушили

«Произошел пожар на линейном объекте - трубопроводе - вне населенного пункта, пострадавших нет», - передали в ведомстве.

В МЧС уточнили, как только поступил сигнал о возгорании, к месту происшествия отправились подразделения ведомственной пожарной охраны и технический специалист. Пожар ликвидировали, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте не потребовалась.

Очевидцы рассказывали, что зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров. Сейчас поврежденный участок перекрыли. Причины возгорания выясняются.

Ранее пожарные локализовали возгорание на площади 950 гектаров на землях лесного фонда в Приморье. На месте происшествия работали 50 специалистов и 10 единиц техники.