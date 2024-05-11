Мощный пожар на складе поликарбоната в Наро-Фоминске сняли на видео
Пожар, который охватил склад поликарбоната в Наро-Фоминске, распространился на площади в 1000 квадратных метров. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.
Пламя охватило объект на улице Погодина. В ГУ МЧС по Московской области уточнили, что его уже удалось локализовать.
Причины возгорания неизвестны - их установят после окончания работ по тушению пожара. Данные о пострадавших не поступали.
В пресс-службе прокуратуры Подмосковья подчеркнули, что ведомство взяло на контроль установление обстоятельство произошедшего на территории складского комплекса.
«Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», - отметили в прокуратуре.