Мощный пожар на складе ГСМ в Новосибирске сняли на видео

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В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара составила 4500 квадратных метров, никто не пострадал.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области показала видео тушения.

Вызов в Кировский район Новосибирска поступил в 10:19 (06:19 по московскому времени). Горела крыша складского здания по улице Оловозаводского, 47, где хранили в том числе емкости с ГСМ.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения идет дым из-под кровли складского здания», - сообщила пресс-служба.

К тушению привлекли 55 специалистов и 16 единиц техники. Площадь возгорания достигла 4500 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Крупное возгорание произошло в Коми на Ухтинском НПЗ. Погибли два человека, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии.