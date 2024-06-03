03 июня 2024, 07:41

Мощный пожар на складе ГСМ в Новосибирске сняли на видео

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В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара составила 4500 квадратных метров, никто не пострадал. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области показала видео тушения.

В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара составила 4500 квадратных метров, никто не пострадал.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области показала видео тушения.

Вызов в Кировский район Новосибирска поступил в 10:19 (06:19 по московскому времени). Горела крыша складского здания по улице Оловозаводского, 47, где хранили в том числе емкости с ГСМ.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения идет дым из-под кровли складского здания», - сообщила пресс-служба.

К тушению привлекли 55 специалистов и 16 единиц техники. Площадь возгорания достигла 4500 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Крупное возгорание произошло в Коми на Ухтинском НПЗ. Погибли два человека, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пожары МЧС РФ
02 июня 2024, 22:31
Вылетели на встречку. Три человека погибли в машине свадебного кортежа в Дагестане
РИА «Новости»
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Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Дагестане. Еще один пострадавший госпитализирован, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

ДТП произошло днем в воскресенье в Бабаюртовском районе, 21-летний водитель «Лада Гранта» вылетел на встречную полосу из свадебного кортежа. В помеху врезался грузовой автомобиль «Газель».

«В результате ДТП на месте скончались три человека - водитель „Лада Гранта“ и его два пассажира - 21 и 22-летние местные жители», - сообщили в ведомстве.

Еще одного пассажира легковушки, 20-летнего местного жителя, доставили в больницу.

Авария с участием такси произошла в воскресенье на 85-м километре внешней стороны МКАД.

Столкнулись три иномарки , двум водителям потребовалась помощь медиков.

Дагестан Больницы ДТП Машины Водители
02 июня 2024, 22:09
Несколько улиц в Калининграде подтопило из-за сильного ливня
РИА «Новости»
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Сильный ливень обрушился на Калининград и затопил нескольких улиц. Движение транспорта оказалось затруднено, сообщило местное издание Калининград.Ru.

Очевидцы сообщили газете, что ливневки не справляются с потоком воды. Из-за дождя под воду ушли Московский и Ленинский проспекты, улицы Гагарина, Черняховского, Пролетарская и другие. Движение троллейбусов и трамваев по этим улицам заблокировано.

Подтопления спровоцировали огромные пробки по всему городу. По сообщениям синоптиков, осадки прекратятся только к концу дня.

На следующей неделе погода изменится в Московском регионе, 30-градусная жара спадет. Ежедневные ливни с грозами «не позволят атмосфере накаляться докрасна», пообещали синоптики.

Пробки Погода Калининград
02 июня 2024, 18:51
«Приплавился к щитку». В Кузбассе школьник обгорел, забравшись на трансформаторную будку
Pixabay
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Кузбасский школьник забрался на трансформаторную будку в поселке Тисуль. В результате мальчик попал больницу с ожогами, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Трансформаторная будка находилась на рынке. По информации сайта Prokuzbass.ru , спасатели оперативно сняли мальчика с будки. На опубликованных кадрах видно, как мужчина тушит головным убором загоревшуюся одежду мальчика.

«Восьмилетний мальчик приплавился к щитку и загорелся в поселке городского типа Тисуль», - указали в издании.

СК по региону организовал доследственную проверку по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее три ребенка получили травмы из-за сломавшегося аттракциона в парке Поддубного в Ейске. Детей сильно ударил вышедший из строя фиксатор, в результате одна из девочек получила перелом грудной клетки.

Дети Больницы Школьники
02 июня 2024, 17:51
Авария на ЛЭП обесточила Южную Осетию
РИА «Новости»
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Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на на линии электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что неполадки на ЛЭП произошли в Дзауском районе. Это привело к обесточиванию всей Южной Осетии.

Специалисты ГУП «Энергоресурс» выехали на место ЧП. Другие подробности уточняются. Причины аварии установят энергетики.

На днях во Владивостоке тысячи местных жителей остались без света. На фидерах трансформаторной подстанции «Загородная» произошла авария, в результате которой как минимум на 10 улицах пропало электричество. Прокуратура Приморского края организовала проверку после случившегося.

Электричество Южная Осетия

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