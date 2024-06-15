15 июня 2024, 15:36

Мощный пожар на газохранилище в Саратове сняли на видео

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В Саратове мощный пожар охватил газохранилище. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что слышали взрыв, а потом возник огромный столб огня и дыма.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, из-за аномальной жары произошла разгерметизация.

«В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт», - добавил он.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие. В ближайшее время возгорание ликвидируют.

Из-за жары в Саратовской области объявили штормовое предупреждение. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС» , в большинстве районов объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее пожар вспыхнул в магазине автозапчастей в Пермском крае. Существовала угроза распространения огня на расположенные рядом строения.

Саратов Пожары Видео
15 июня 2024, 16:07
Стала известна причина пожара на газопроводе под Саратовом
Телеканал «360»
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Огонь вспыхнул на газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области из-за аномальной жары. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что из-за аномальных погодных условий произошла разгерметизация, которая привела к пожару.

«В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте», - указал Бусаргин.

Он также обратился к жителям региона и попросил их сохранять спокойствие. По его словам, специалисты в ближайшее время ликвидируют возгорание. По данным RT , газопровод перекрыли.

Очевидцы рассказали, что услышали взрыв и увидели огромный столб огня и дыма. Видеозапись с пожаром на саратовском газохранилище появилась в распоряжении 360.ru.

Ранее крупный пожар произошел в Томске. В ночь на 14 июня в городе загорелись несколько гаражей , огонь охватил территорию в 800 квадратных метров. Из построек эвакуировали восемь легковых машин и 10 газовых баллонов.

Саратов Пожары Погода Жара
15 июня 2024, 13:11
«Я буду молиться». Виновник ДТП в Благовещенске попросил прощения у родных погибших
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Водитель, который сбил толпу пешеходов в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших. Как сообщили «Известия», мужчина назвал аварию «страшным злодеянием».

«Мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал то же самое. Пусть простят хотя бы в душе - не физически, не морально, хотя бы в душе. Я буду молиться за них и за их ангелов, которые ушли», - сказал водитель.

Мужчина признался, что не помнит момент аварии. Он работает таксистом, в тот роковой день за руль сел рано, выполнил 33 заказа и решил пропустить с другом стакан-другой водки.

Пьяный 59-летний водитель легковушки не справился с управлением , вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Погибли 49-летняя женщина и двое подростков 14 и 15 лет, еще двое пострадавших в аварии скончались в больнице.

Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал , куда принесли игрушки, цветы и свечи, чтобы почтить память жертв страшной аварии.

Суд арестовал мужчину на два месяца. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

Водитель, который сбил толпу пешеходов в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших. Как сообщили «Известия» , мужчина назвал аварию «страшным злодеянием».

Уголовное дело Суд Больницы ДТП Мужчины Водители
15 июня 2024, 13:10
Массовая авария с участием пяти машин произошла на МКАД
РИА «Новости»
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В Москве произошла массовая авария. О случившемся сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

ДТП случилось на 37-м километре МКАД - там столкнулись пять автомобилей. На место прибыли оперативные службы.

«Информация о пострадавших уточняется», - заявили в дептрансе.

Водителей предупредили, что движение на месте аварии затруднено. Автовладельцам посоветовали выбирать альтернативный маршрут.

Накануне вечером в Москве загорелся автомобиль каршеринга. На место случившегося прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ДПС.

А тот же день в Люблине мотоциклист врезался в такси. Байкера госпитализировали, сообщили «Известия».

ДТП Машины Москва
15 июня 2024, 09:45
Суд арестовал водителя, насмерть сбившего детей в Благовещенске
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Водителя, сбившего людей на тротуаре в Благовещенске, суд заключил под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора области», - передали в ведомстве.

Вечером 14 июня на улице Василенко пьяный 59-летнний водитель легковушки нарушил правила дорожного движения, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Мужчина не справился с управлением. По данным очевидцев, он пытался уйти от столкновения с мотоциклом.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подтвердил , что погибли 49-летняя женщина и двое подростков 14 и 15 лет. Еще шесть человек в тяжелом состоянии попали в больницу. После двое пострадавших в аварии скончались в медучреждении. Водителя задержали. СК возбудил уголовное дело.

Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал на улице Василенко. Они несли туда игрушки, цветы и свечи. Мать одного подростка, погибшего в ДТП, не спала две суток.

Уголовное дело Суд Дети Больницы ДТП Водители

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