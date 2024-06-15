Мощный пожар на газохранилище в Саратове сняли на видео
В Саратове мощный пожар охватил газохранилище. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
Очевидцы рассказали, что слышали взрыв, а потом возник огромный столб огня и дыма.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, из-за аномальной жары произошла разгерметизация.
«В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт», - добавил он.
Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие. В ближайшее время возгорание ликвидируют.
Из-за жары в Саратовской области объявили штормовое предупреждение. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС» , в большинстве районов объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее пожар вспыхнул в магазине автозапчастей в Пермском крае. Существовала угроза распространения огня на расположенные рядом строения.