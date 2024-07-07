07 июля 2024, 23:50

Мощный лесной пожар охватил бухту Инал в Краснодарском крае

РИА «Новости»
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В Краснодарском крае загорелась бухта Инал в Тупасинском районе, огонь быстро пожирает лесной массив. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

«Подразделения МЧС России ликвидируют горение сухой растительности. Угрозы частным домовладениям нет», - уточнило ведомство.

На тушение пожара направили 56 спасателей и 11 единиц техники.

По информации Telegram-канала Mash, лес загорелся из-за действий туристов, выпустивших три сигнальные ракеты. Две из них упали в море, а третья - в лес. По словам очевидцев, «полыхает уже около трех тысяч квадратных метров».

В местных пабликах написали, что пожар продолжает распространяться и уже пошел за склон горы Ранее в Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров , охвативших свыше 331 тысячи гектаров. По данным МЧС, на месте работают более 1,5 тысячи человек и 100 единиц техники. Кроме того, беспилотники мониторят обстановку и ликвидацию возгораний.

Спасатели Пожары Лесные пожары МЧС РФ Краснодарский край
08 июля 2024, 00:13
Базы отдыха начали эвакуировать из-за сильного пожара в Краснодарском крае
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Площадь пожара в бухте Инал на Кубани достигла шести тысяч квадратных метров. Из ближайших баз отдыха эвакуировали всех людей, сообщил в Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

«Сегодня в 21:10 по московскому времени диспетчер принят информацию о возгорании на горе на первом участке Центрального пляжа Бухты Инал. <…> Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха», - написал он.

Пожары Лесные пожары
08 июля 2024, 00:07
В аэропорту Пулково задымился двигатель самолета
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Двигателя самолета авиакомпании «Ямал» начал дымиться при рулежке на стоянке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило в Telegram-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Вечером 7 июля правоохранители получили сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании «Ямал». Воздушное судно выполняло рейс Салехард - Санкт-Петербург.

Всех пассажиров и члены экипажа эвакуировали. Причины ЧП устанавливаются. По факту инцидента с самолетом проводится доследственная проверка.

В начале июня самолет «Аэрофлота» начал выполнять рейса «Бишкек - Москва». Однако разбег по взлетно-посадочной полосе пришлось прервать из-за появления на ней птицы. Рейс отменили для дополнительной технической проверки.

Санкт-Петербург Самолеты
07 июля 2024, 23:13
Взрыв насосной станции Волгограда оставил воронку с пятиэтажный дом
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Поиск трех человек, которые могут быть под завалами насосной станции в Волгограде, осложнен тем, что под руинами мог скопиться газ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Под заваленными конструкциями станции мог скопиться газ, а также нет понимания, где именно находились люди. Здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом», - указали в сообщении.

Днем 6 июля в Красноармейском районе на насосной станции произошел сильный взрыв.

В результате происшествия обрушилась кровля здания. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Следственный комитет сообщал о двух погибших. Также, травмы получили три человека. Под завалами могут находиться еще трое пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Уголовное дело Взрывы СК РФ
07 июля 2024, 22:52
Непогода в Ленобласти привела к госпитализации трех жителей
РИА «Новости»
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Бушующий в Ленинградской области ураганный ветер уронил деревья и сорвал крышу с дома в городе Сланцы. В результате пострадали три человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета правопорядка и безопасности региона.

В ведомстве уточнили, что из-под сорванной кровли в Сланцах прибывшие на место пожарные достали мужчину и передали медикам.

В Ломоносовском районе ветер уронил дерево на машину, заблокировав выход женщине водителю и ее поссажирке. Спасатели с помощью гидравлического аварийного инструмента и бензореза освободили пленниц. Женщин забрали сотрудники скорой помощи.

На Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился циклон «Делия». В городе и регионе начались сильнейшие ливни и ветер. В городском «Водоканале» заявили, что самые большие объемы осадков за 20 минут выпали в Центральном, Калининском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.

В ведомстве подчеркнули, что ливневки с таким потоком не справятся пока дождь не прекратится. После все скопления воды уйдут в стоки.

Спасатели Ленинградская область Погода

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