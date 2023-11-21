Мощные взрывы произошли в порту Одессы
Мощный удар нанесли по целям в Одессе. Над городским портом зафиксировали большой столб дыма. Информация об этом появилась в Telegram-канале военкоров «Русской весны».
«Сообщают о прилете. В районе порта было слышно два взрыва», - указали в публикации.
Крое того, в районе Вилково повреждение получила портовая инфраструктура. По объектам в дельте Дуная атаку осуществили ракетно-бомбовым вооружением. В украинских СМИ не появлялась информация о пострадавших и жертвах. Однако местных жителей призвали не покидать укрытия.
В начале ноября припортовая инфраструктура Одессы также пострадала от взрывов. Под удар попали автомобили с зерном, специальная погрузочная техника и складские помещения.
В субботу, 18 ноября, под Одессой произошло возгорание на объекте энергетической структуры. Пожарные смогли локализовать огонь.