21 ноября 2023, 21:39

Мощные взрывы произошли в порту Одессы

РИА «Новости»
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Мощный удар нанесли по целям в Одессе. Над городским портом зафиксировали большой столб дыма. Информация об этом появилась в Telegram-канале военкоров «Русской весны».

«Сообщают о прилете. В районе порта было слышно два взрыва», - указали в публикации.

Крое того, в районе Вилково повреждение получила портовая инфраструктура. По объектам в дельте Дуная атаку осуществили ракетно-бомбовым вооружением. В украинских СМИ не появлялась информация о пострадавших и жертвах. Однако местных жителей призвали не покидать укрытия.

В начале ноября припортовая инфраструктура Одессы также пострадала от взрывов. Под удар попали автомобили с зерном, специальная погрузочная техника и складские помещения.

В субботу, 18 ноября, под Одессой произошло возгорание на объекте энергетической структуры. Пожарные смогли локализовать огонь.

Ракеты Одесса Взрывы Украина
21 ноября 2023, 22:10
Власти опровергли сообщения о взрывах в Саках и Евпатории
РИА «Новости»
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В Саках и Евпатории зафиксировали вброс фейков о взрывах со стороны украинских спецслужб. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«На западе Крыма, как и в других районах полуострова, все спокойно», - заявил Крючков, опровергнув распространенные в Сети сведения о взрывах и «активном горении объектов» в регионе.

Советник главы Крыма призвал россиян и местных жителей доверять только официальным источникам информации.

Ранее компания «Крымэнерго» столкнулась с кибератаки на информационные ресурсы. Из-за этого начались сбои в работе личных кабинетов.

До этого Крючков сообщал о массовой атаке украинских хакеров на интернет-провайдеров в крымских городах. Аналогичная ситуация произошла на полуострове в середине сентября. Тогда россияне столкнулись с сильными перебоями интернета. Советник главы Крыма назвал данный случай беспрецедентным.

Крым Хакеры Украина
21 ноября 2023, 20:18
Семья напала на врачей скорой помощи в Челябинске
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Прибывшие на вызов врачи скорой помощи в Челябинске столкнулись с агрессивным пациентом и его семьей. Мужчина накинулся на медиков с кулаками, к нему подключились и его родственники, сообщил Telegram-канал «Челябинск № 1».

Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360». Судя по кадрам, врач пытался удержать разбушевавшегося пациента. В этот момент на медика стали кидаться мужчина и женщина, все это сопровождалось громкими криками и угрозами в его адрес.

По информации канала, потасовка произошла, когда бригада медиков приехала оказать помощь мужчине с ранением, происхождение которого не уточняется.

Врачи сделали вывод, что пациент ранил сам себя, и приняли решение забрать его в наркологическое отделение. После этого мужчина начал агрессивно себя вести и набросился на медиков с кулаками. Его родственники не стали стоять в стороне и тоже принялись избивать и выгонять врачей из квартиры. Медицинская бригада вызвала полицию и Росгвардию.

Пресс-служба областного Минздрава сообщила Ura.ru , что пациент находился в опасном состоянии, поэтому мог причинить вред себе и окружающим. Сотруднику скорой пришлось его зафиксировать, чтобы оказать необходимую помощь. Несмотря на то, что родственники пациента вели себя агрессивно, медики госпитализировали пациента.

Скорая помощь Видео Челябинск
21 ноября 2023, 18:37
Мужчина эпично влетел в такси через окно в Курске
РИА «Новости»
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В Курске в движущееся такси на ходу запрыгнул мужчина. Неизвестный влетел в заднее стекло автомобиля, который ехал по Парковой улице вечером 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курской области.

Горе-каскадер получил резаные раны рук и головы. Водитель не растерялся и подал сигнал машине скорой помощи, которая оказалась рядом. На место выехали сотрудники полиции.

Экипаж Росгвардии сопроводил карету скорой помощи до больницы. После этого установили личность пострадавшего.

Выяснилось, что в момент происшествия он находился под действием наркотиков. Врачи оказали мужчине необходимую помощь.

Сейчас правоохранители Курска проводят проверку. По факту повреждения автомобиля такси вынесут процессуальное решение.

Ранее неизвестный мужчина пытался проникнуть в церковь «Новое поколение» в Благовещенске. При этом он называл себя богом, в его рюкзаке обнаружили мачете, ножи и нунчаки.

МВД РФ Такси Полиция
21 ноября 2023, 18:07
Число пострадавших от отравления наркотиками в Астрахани увеличилось до 21
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Число пострадавших от отравления наркотическими веществами в Астрахани составило 21 человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Астраханской области.

«Всего пострадал 21 человек. По их месту жительства провели обыски, изъяли средства связи и другие объекты, имеющие доказательственное значение. В ходе предварительного следствия назначили три экспертизы материалов веществ и генетические экспертизы. Мобильные устройства отправили на судебную экспертизу», - уточнили в ведомстве.

В МВД отметили, что пострадавшие наркопотребители на допросе сообщили, что приобрели наркотик после заказов в нелегальном интернет-магазине через тайники-закладки.

«Результаты оперативно-разыскных мероприятий дали основания считать, что отравление произошло из-за подмены синтетического наркотика мефедрона на более дешевый аналог из методоновой группы. Следствие проверяет эту версию», - добавили правоохранители.

В рамках расследования дела доставили в отделы полиции 164 человека и составили 36 административных протоколов, а также выявили семь преступлений.

Минздрав Астраханской области 20 ноября сообщил, что в больницы Астрахани поступили 19 человек с симптомами отравления психотропными и наркотическими препаратами, писал RT.

Три человека скончались , региональный СК начал проверку.

Наркотики МВД РФ

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