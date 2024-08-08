Мощность и продолжительность DDoS-атак на российскую инфраструктуру выросли

По его словам, еще летом 2023 года максимальная продолжительность кибератак составляла 20 часов, а средняя мощность - 10 гигабайт в секунду. Сегодня эти показатели достигли 72 часов и более 30, а краткосрочно - до 200 гигабайт в секунду.

«Цифровая безопасность нашей страны в последние годы подвергается огромному числу рисков и посягательств. DDoS-атаки - это один из мощных инструментов информационной войны против России», - подчеркнул депутат.

Он призвал бизнес активно вкладываться в информационную безопасность.

В июне хакеры из пяти стран атаковали сеть мобильного оператора МТС , но за два часа так и не смогли ее взломать.