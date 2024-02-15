15 февраля 2024, 14:58

Мосбиржа назвала сбой на сервере редкой технической ошибкой

РИА «Новости»
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Мосбиржа назвала сбой на сервере, который вызвал приостановку торгов 13 февраля, редкой технической ошибкой. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-служба торговой площадки.

«Сбой на сервере Мосбиржи 13 февраля был редкой технической ошибкой, но ни один производитель не даст 100% гарантию, что такое не повторится», - заявили представители.

Кроме того, в пресс-службе Мосбиржи уточнили, что остановку торгов на фондовом рынке 14 февраля спровоцировали неполадки в конфигурации основного сервера торгово-клиринговой инфраструктуры. Это произошло после попытки исправить проблему, возникшую 13 февраля - аппаратную ошибку основного сервера.

В 11:35 торги на фондовом рынке вновь запустили.

Деятельность на других платформах Московской биржи, включая срочный, валютный и рынок драгоценных металлов, а также операции с депозитами и кредитами на денежном рынке, продолжались без перебоев.

Мосбиржа Москва
15 февраля 2024, 14:16
Мать показала видео издевательств над сыном в детсаду Уссурийска
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Мать мальчика, пострадавшего от рук воспитательницы в частном детсаду Уссурийска, предоставила видеозапись камер наблюдения, на которых сотрудница швыряла ее сына на кровать и закрывала лицо одеялом. В беседе с «360» женщина призналась, что испытала шок от увиденного, а когда потребовала объяснений, в учреждении ей заявили, что все произошедшее «нормально».

«Закинула за руки в группу» Мать ребенка отметила, что в тот день ребенок в принципе не хотел идти в садик после занятий в кружке по развитию. Мальчик долго сидел на лавочке, воспитательница тогда не нашла ничего лучше, чем буквально закинуть его за руки в помещение, отметила женщина.

«Я волновалась за сына, вернувшись домой, стала через онлайн-трансляцию смотреть камеры, которые находились в группе. Около 50 минут мой сын плакал, воспитатель не пыталась его успокоить, а отвела в угол комнаты, где нет обзора камеры, и, закрыв спиной, что-то с ним там делала», - подчеркнула собеседница «360».

После того, как воспитатель отошла от ребенка, мать увидела. что сын плачет еще больше и держится руками за голову. Затем, по словам женщины, сотрудница сада сняла с него всю одежду и вышла из группы, а мальчик остался стоять голым и продолжал плакать.

«В таком виде он и ходил по группе, пока ему не помогла одеться бывшая нянечка из другой группы», - возмутилась собеседница «360».

На звонки матери воспитатель не отвечала Затем вернувшаяся в комнату воспитательница стала грубо швырнула ребенка на кроватку. А после мать увидела, как та схватила одеяло и положила его на лицо сыну, закрыв мальчику всю голову.

«Мой сын пытался убрать ее руки, но не мог этого сделать, и воспитатель его не отпускала. Я сделала скриншот с экрана своего телефона, с которого все это наблюдала, сразу стала звонить ей, но она не взяла трубку», - добавила мать.

В состоянии шока мать поехала в садик, там сообщила о произошедшем основательнице учреждения. Но она ответила, что это нормально, поразилась женщина.

«Воспитатель на мой вопрос, зачем она закрывала лицо и рот моему ребенку одеялом, спокойно ответила мне, что делала это для того, чтобы он не кричал и что она надеется, что мой сын больше в ее группу не придет», - добавила собеседница «360».

Тогда мать забрала ребенка из сада и отвезла его в травмпункт, где у него обнаружены гематомы по всему телу. Сейчас в случившемся разбираются следователи. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Дети СК РФ
15 февраля 2024, 12:55
Шеф-повар из Аргентины пропал в Москве
РИА «Новости»
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Аргентинский шеф-повар отеля Ritz-Carlton Мартин Реппето бесследно исчез в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, о пропаже в полицию сообщила его супруга. Пара уже полгода живет раздельно, однако до конца января регулярно общалась по телефону. Его местонахождение и обстоятельства пропажи неизвестны. Полиция начала проверку.

По данным канала, в марте 2019 года Реппето избили и ограбили на севере Москвы, забрав 50 тысяч рублей, личные документы, часы стоимостью семь тысяч евро и мобильный телефон. Повар тогда не обратился в полицию, так как нашел свои документы в ближайшем мусорном контейнере.

Ранее в одном из пятизвездочных отелей в Москве нашли сумку, набитую оружием. Неизвестный мужчина вошел в гостиницу с улицы, повесил ее на стул и ушел.

Отели Полиция Москва
15 февраля 2024, 12:48
«Другие дети спать хотели». Воспитатель заткнула рот одеялом плачущему ребенку в детсаду
РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили в Уссурийске после сообщений в соцсетях о жестоком обращении с трехлетним ребенком в частном детском саду. Подробности случившегося в беседе с «360» рассказала мать пострадавшего мальчика.

По словам женщины, об издевательствах воспитательницы над сыном, она узнала после того, как друг мальчика пожаловался на происходящее в группе своим родителям.

«Другие дети наблюдали за этим, ничего не говорили, боялись, а дома родителям друг сказал, что она била сына. Я зашла потом камеры посмотреть, увидела, что она накинула одеяло на него, насильно держала руки, рот ему затыкала», - поделилась собеседница «360».

«Это такое воспитание, да?» Мать мальчика отметила, что воспитательница долго игнорировала то, что ее сын плачет, никак его не успокаивала, «шпыняла» по всей группе. Она добавила, что сотрудница детсада заходила с ее сыном в туалет, что там происходило - непонятно. Но сын, по ее словам, вылетал оттуда в мокрой футболке.

Когда женщина спросила воспитательницу, как она может объяснить происходящее, та заявила, что ее сын плакал и кричал, мешал другим, поэтому в ход пошли подобные меры.

«Сказала: „Чтобы он не кричал, все дети спать хотели“. То есть такое воспитание, да? Нельзя было вывести его, посидеть, успокоить, мне в конце концов позвонить, сказать, что не справляется», - возмутилась она.

Собеседница «360» добавила, что собирается обращаться в прокуратуру после случившегося.

Реакция Следственного комитета На ситуацию в частном детском саду отреагировало региональное СУ СК. В ведомстве заявили, что возбудили дело после появления сообщений о том, что воспитатель избила трехлетнего ребенка.

Уголовное производство начали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Теперь следователи выясняют все обстоятельства происшествия, допрашивают родители ребенка, сотрудников садика. В рамках расследования назначат необходимые экспертизы, заключили в СУ СК.

Дети СК РФ
15 февраля 2024, 12:44
Сварочные работы могли стать причиной пожара в центре Москвы
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Предварительной причиной пожара в здании «Известия-холл», расположенного на Пушкинской площади в центре Москвы, назвали сварочные работы. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах.

«Предварительно, велись строительно-сварочные работы», - сказал собеседник агентства.

В здании идет реконструкция. Огонь распространился на территории в 1,5 тысячи квадратных метров.

Пожар в здании на углу Тверской улицы и Пушкинской площади начался утром в четверг, 15 февраля. По данным МЧС, пожарным удалось предотвратить переход огня на основное здание «Известия-холл». Пламя захватило только три неиспользуемых строения во дворе. Пожар удалось полностью ликвидировать к 10:04. Сейчас угрозы нет.

О пострадавших информации не поступало. Однако спасателям пришлось искать одного из сотрудников заведения.

Пожары Москва

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