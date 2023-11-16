16 ноября 2023, 12:43

Моргенштерна оштрафовали в Москве из-за непредоставления справки о доходах

РИА «Новости»
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Рэпер Алишер Моргенштерн* в очередной раз получил штраф. Он нарушил закон о деятельности иноагента, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

В публикации говорится, что Савеловский районный суд Москвы 16 ноября признал Моргенштерна* виновным в административном правонарушении, связанным с деятельностью иностранного агента. Музыканта обязали выплатить штраф в 40 тысяч рублей.

Как уточнил Shot, поводом для материального взыскания послужило то, что артист не предоставил сведения о доходах и расходах в Минюст России. Такое требование применительно ко всем лицам со статусом иноагента в РФ.

До этого, поселившийся в Дубае Моргенштерн* заявил, что хотел бы вернуться в Россию , но не приезжает на родину из-за страха. По словам артиста, он соскучился по ругающимся в магазинах продавщицам, русской бане, даче и концертах в родных городах.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Штрафы Моргенштерн Иноагенты Москва 2023
16 ноября 2023, 12:41
Подозреваемого в краже сейфа и угоне Porsche из коттеджа в Новой Москве задержали
Фото: freepik.com
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Сотрудникам полиции удалось найти и задержать подозреваемого в краже. Предположительно, он похитил сейф с деньгами и драгоценностями, а также угнал автомобиль Porsche из частного дома в ТиНАО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники столичного уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении резонансной кражи из коттеджа в „новой“ Москве», - уточнила она.

Несколько дней назад неизвестный разбил окно и забрался в коттедж, расположенный в деревне Большое Свинорье. В помещении он нашел сейф с документами, деньгами, часами и ювелирными изделиями. Похитив его, злоумышленник решил угнать и машину марки Porsche Taycan, которая стояла возле дома.

Позже иномарку нашли сгоревшей в гаражах в 19 километрах от места преступления. Общая сумма ущерба превысила 38 миллионов рублей.

Кражи Машины Москва 2023 ТиНАО
16 ноября 2023, 10:49
Обезьяна набросилась на людей в московском подъезде
РИА «Новости»
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В московском районе Орехово-Борисово обезьяна покусала хозяина и начала атаковать людей в подъезде. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Ясеневая.

По данным источника, обезьяна принадлежала гражданскому мужу женщины, вызвавшей спасателей. Животное внезапно набросилось на хозяина и покусало его, а после начало бросаться и на других жильцов дома. Людей к себе агрессивное животное не подпускало.

Хозяина обезьяны забрали в отдел сотрудники полиции. Насколько серьезными оказались его травмы, не уточнялось. Примата посадят в вольер, расположенный в квартире.

Еще одно экзотическое животное ранее нашли в квартире на северо-западе Москвы. Двадцатисантиметровую змею из Таиланда обнаружили в коридоре за плинтусом.

Животные Москва 2023
16 ноября 2023, 10:44
Иноагента Милова в Москве заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ
Фото: freepik.com
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Басманный суд в Москве заочно отправил Владимира Милова* в колонию общего режима на восемь лет. Его обвинили в публикации фейков о российской армии, сообщил ТАСС.

«Суд признал Милова* виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти», - процитировало агентство судью.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили видеоролики на YouTube, опубликованные Миловым*. В апреле 2022-го он сообщил, что покинул Россию.

Милова* объявили в международный розыск. Срок заключения будет исчисляться с момента его прибытия в РФ или экстрадиции.

Басманный суд Москвы также заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн** по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы России. Она находится в международном розыске.

* Владимир Милов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

** Люся Штейн признана в России иноагентом.

Суд Армия Иноагенты Москва 2023
16 ноября 2023, 10:22
Тела генерал-лейтенанта Свиридова и его жены нашли в их доме в Ставрополье — СМИ
РИА «Новости»
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Тела бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России Владимира Свиридова и его жены нашли в их доме в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

Генерал-лейтенанту было 68 лет, его жене Татьяне Свиридовой - 72 года. Их обнаружили мертвыми в доме в поселке Аджиевском в среду, 15 ноября. По данным Baza, они скончались примерно неделю назад. Следов насильственной смерти на телах не обнаружили.

Специалисты газовой службы провели замеры в доме генерала. Они не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ. Что привело к смерти Свиридовых, пока неизвестно. Правоохранителям предстоит выяснить детали дела.

Известно, что генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов являлся командиром 6-й армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 год.

Армия ПВО

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