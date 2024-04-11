Моор допустил прорыв дамб в Тюменской области из-за паводка

Ожидается, что уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга продолжит подниматься, в зону подтопления могут попасть 3,5 тысячи домов. Об этом доложил президенту Владимиру Путину глава Оренбургской области Денис Паслер на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.
«На предстоящие сутки прогнозируют дальнейшее повышение воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению», - сообщил губернатор.
Если прогноз окажется верным, в зоне подтопления окажутся 3580 жилых домов и 3950 участков, уточнил Паслер.
Глава региона также отметил, что паводковая обстановка в регионе достигла пика. Самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге, указал губернатор.
Участниками совещания также стали главы Курганской и Тюменской областей. Путин сообщил, что находится на связи с губернаторами пострадавших регионов почти каждый день, но ситуация с паводками меняется ежечасно.
Перед пиком паводка в Оренбурге начали укреплять дамбы. Ход работ проверил глава МЧС Александр Куренков. Он отметил, что специалистов и технику задействовали в необходимом объеме.