Моор допустил прорыв дамб в Тюменской области из-за паводка

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Пожар разгорелся на балконе пятого этажа жилого дома на Алтайской улице в московском районе Гольяново. Источник «360» сообщил, что причиной возгорания стала шалость ребенка.

По его словам, мальчик поджег бумагу и выкидывал на улицу. Одну из горящих поделок ветер занес на балкон соседей. В результате начался пожар.

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что балкон полностью охватило огнем. В небо поднимается густой дым.

По словам источника, на место выехала пожарная бригада, которую вызвали очевидцы.