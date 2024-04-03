Монтера пути арестовали после смертельного ДТП с поездом и автобусом под Ярославлем
Монтера пути, который, предположительно, виновен в аварии с семью погибшими в Ярославской области, арестовали на два месяца. Прокурор подтвердил, что мужчина был пьян, стало известно «360».
Срок ареста - до 1 июня.
Переславская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следствия о взятии 54-летнего монтера пути под стражу. Суд избрал меру пресечения с учетом этой позиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Работника железной дороги заподозрили в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 4 статьи 263 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, 1 апреля пьяный монтер пути отключил устройство заграждения переезда и допустил проезд автобуса. В результате автобус и поезд столкнулись. Предполагаемого виновника задержали.
Ранее «360» публиковал видео из зала суда.