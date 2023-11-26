Монтажник поругался с коллегой и перерезал ему страховочный трос

По данным канала, 47-летний мужчина обсуждал с другим монтажником рабочие обязанности. Разговор перерос в конфликт, в ходе которого один из мужчин взял ножницы и специально перерезал веревку товарища.

Рабочий рухнул на землю с 15-метровой высоты. Прохожие сразу же вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Врачи уже сделали ему несколько операций.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов начали разбирательство по факту случившегося. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Башкирии два дальнобойщика расправились с коллегой из Челябинской области и спрятали его тело. Во время допросов обвиняемые сначала перекладывали вину друг на друга, потом признались в убийстве.