Момент взрыва в Элисте сняли на видео

Первый взрыв прогремел вечером 10 февраля в многоэтажном доме на улице Клыкова, где центр психологической помощи занимал административное помещение. Погиб один человек, пострадали пятеро. Одного из раненых после обследования отпустили лечиться амбулаторно.

Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения на базе средней школы № 17. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков объявил, что им позволят вернуться домой только после обследования несущих конструкций.

Взрывное устройство, по версии следствия, принес погибший - клиент центра , страдавший шизофренией. Он поругался с сотрудником и привел в действие взрывчатку. Сотрудники Росгвардии приехали к подозреваемому домой, во время обыска прогремел второй взрыв. Пострадали три бойца. Следком показал видео с места происшествия.