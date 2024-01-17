Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео

Взрыв сопроводил всполох пламени. От удара в разные стороны разлетелись обломки строения. В небо поднялся столб дыма, после чего на предприятии начался огромный пожар.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева , взрыв раздался в 11:10 по местному времени.

Что стало причиной ЧП, выяснят специалисты. Сначала глава региона сообщал о двух пострадавших при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе. Затем появилась информация о девяти раненых. Одному оказали медицинскую помощь на месте. Еще троих госпитализировали с ожогами, а пятерых - с разными травмами. Голубев уточнил, что в Шахты выехали представители Минздрава региона.

Появившуюся в Сети информацию об атаке беспилотника не подтвердили. Глава Ростовской области уточнил, что средства противовоздушной обороны в это время не работали.

Пожар на площади в 360 квадратных метров ликвидировали. В тушении огня участвовали 58 представителей МЧС России и 17 единиц техники.