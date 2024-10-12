Момент взрыва на заправке в Грозном сняли на видео

На снятом ролике видно, что пожар полностью охватил станцию и в какой-то момент взорвавшаяся цистерна отлетела в сторону.

Как сообщил источник 360.ru, именно от удара цистерны погибли четыре человека. По его словам, в этот момент они находились недалеко от станции.

По данным МЧС, жертвами стали двое взрослых и двое детей.

Взрыв и последующий пожар на автозаправочной станции в Грозном прогремели в субботу, 12 октября. По данным МЧС, пламя распространилось на площади в 900 квадратных метров. Что стало причиной возникновения огня, пока неизвестно.