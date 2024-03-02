02 марта 2024, 09:35

Момент взрыва дрона в Санкт-Петербурге попал на видео

Читайте нас в: Google Новости

Появилось видео момента взрыва беспилотного летательного аппарата в Санкт-Петербурге. Кадры показал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник влетает в здание и следует очень сильный взрыв, разлетаются обшивка балконов и стекла.

ЧП произошло утром в субботу в районе дома 161 на Пискаревском проспекте, «360» показывал эксклюзивные кадры с места ЧП.

Местный житель рассказал «360», что пострадали все находящиеся в округе дома.

«По пострадавшим информации никакой нет, но там работают полиция, пожарные, скорая помощь. Звук был такой специфический, от летательного аппарата. Потом был взрыв и сильный запах пороха после него», - отметил он.

Прибывшие на место ЧП экстренные службы эвакуировали из пострадавшего дома порядка 100 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Санкт-Петербург Беспилотники Взрывы Видео
02 марта 2024, 09:25
Жителей предупредили о повторной атаке БПЛА в районе Пискаревского проспекта
Читайте нас в: Google Новости
Жильцов дома на Пискаревском проспекте, где утром 2 марта произошел взрыв, попросили отойти от здания. Экстренные службы предупредили о возможной повторной атаке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, информацию об этом передали по громкоговорителю. В зоне ЧП начали глушить связь, интернет практически не работает.

Санкт-Петербург Взрывы
02 марта 2024, 08:30
Появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге
Читайте нас в: Google Новости
На месте взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге работают экстренные службы. Видео обстановки во дворе дома появилось в распоряжении «360».

Взрыв произошел утром 2 марта в районе дома № 161 на Пискаревском проспекте. По предварительным данным, причиной мог стать беспилотник. Официальная информация пока что не поступала С места взрыва эвакуировали порядка 100 человек, сообщал 78.RU. По данным «Фонтанки», никто не пострадал.

Санкт-Петербург Взрывы
02 марта 2024, 08:14
Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать беспилотник
Читайте нас в: Google Новости
Утром 2 марта на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщила «Фонтанка».

ЧП случилось в районе дома № 161. По предварительным данным, причиной взрыва стал беспилотник. Официального подтверждения этой информации пока что не поступало.

В результате взрыва никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации телеканала «78» , с места взрыва эвакуировали порядка 100 человек. Очевидцы сообщили, что заметили в небе дрон.

Днем ранее, 1 марта, система противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в селе Доброе Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что в результате ЧП разрушений и пострадавших не было.

Кроме того, в пятницу три беспилотника перехватили над промышленной зоной Дзержинска в Нижегородской области.

Санкт-Петербург Беспилотники Взрывы
02 марта 2024, 05:02
Гостиницу в Сызрани проверят после отказа заселить бойца СВО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура Самарской области проверит сообщения о нарушении прав бойца специальной военной операции в одной из гостиниц Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В региональной прокуратуре уточнили, что в интернете появилась информация об отказе в заселении участнику СВО. Согласно сообщениям, администратор гостиницы «Гараж» не стала заселять военнослужащего без паспорта, хотя он предоставил военный билет и ксерокопию паспорта.

«Прокуратура Сызранского района Самарской области организовала проверку исполнения гостиницей требований законодательства, регулирующего порядок предоставления и оказания населению услуг надлежащего качества», - сообщили в ведомстве.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав участника спецоперации авиакомпанией «Победа». Раненого бойца высадили из самолета, обвинив в курении на борту. При этом сам мужчина отрицал нарушение правил авиаперевозок. Датчики дыма не сработали и окурков тоже нигде не нашли.

Уголовное дело Паспорта Прокуратура РФ Отели Военные Самолеты Россия

Новости по теме