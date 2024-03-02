Момент взрыва дрона в Санкт-Петербурге попал на видео

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На опубликованных кадрах видно, как беспилотник влетает в здание и следует очень сильный взрыв, разлетаются обшивка балконов и стекла.

ЧП произошло утром в субботу в районе дома 161 на Пискаревском проспекте, «360» показывал эксклюзивные кадры с места ЧП.

Местный житель рассказал «360», что пострадали все находящиеся в округе дома.

«По пострадавшим информации никакой нет, но там работают полиция, пожарные, скорая помощь. Звук был такой специфический, от летательного аппарата. Потом был взрыв и сильный запах пороха после него», - отметил он.

Прибывшие на место ЧП экстренные службы эвакуировали из пострадавшего дома порядка 100 человек. Информация о пострадавших не поступала.