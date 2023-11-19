19 ноября 2023, 03:46

Момент уничтожения беспилотника в Богородском городском округе попал на видео

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Звук взрыва от уничтожения украинского беспилотника в Богородском городском округе Московской области попал на камеру видеонаблюдения. Кадры появились в распоряжении «360».

На первых секундах ролика - тишина, но потом вдалеке раздался звук взрыва. Это был вражеский БПЛА, который успешно сбили российские средства противовоздушной обороны. Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате ЧП никто не пострадал.

Утром 18 ноября стало известно, что ПВО сбили беспилотник над Брянской областью. По словам губернатора региона Александра Богомаза, летательный аппарат уничтожили над Унечским районом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, пострадавших в результате случившегося не было.

Военные Украины почти каждый день пытаются атаковать граничащие со страной регионы, в том числе с применением БПЛА. Из-за этого регионы Центрального федерального округа усилили средства ПВО.

Беспилотники Москва 2023
19 ноября 2023, 01:39
Девятилетний ребенок пропал в Омске во время сильного снегопада
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Во время снегопада в Омске пропал девятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«С заявлением о розыске сегодня вечером обратились родители мальчика. Ребенок около 20:00 часов ушел из дома по улице 20 лет РККА и до настоящего времени не вернулся», - сказано в публикации.

Правоохранители описали приметы мальчика: рост 130-140 сантиметров, телосложение среднее. В день пропажи он был в черный куртке и шапке того же цвета.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, опрашивают семью и друзей пропавшего, а также проверяют места его возможного появления.

Сильный снег шел в Омске с самого утра. Он пришел на смену затяжным дождям.

Ранее в Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка. У нее светлые волосы, зеленые глаза, рост - 150 сантиметров. В день исчезновения подросток был в черной куртке с капюшоном и в коричневых штанах. Еще одна 15-летняя школьница пропала в Воронеже. Она ушла из дома и перестала выходить на связь.

Дети
19 ноября 2023, 01:22
Силы ПВО сбили БПЛА в Богородском городском округе Подмосковья — Собянин
РИА «Новости»
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Силы противовоздушной обороны подавили беспилотник в Богородском городском округе Московской области. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», - заявил он.

Градоначальник отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе атаковал поселок Горьковский под Белгородом. По его словам, в результате случившегося двое местных жителей получили ранения ног.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 2, медики оказывают им необходимую помощь. Гладков отметил, что беспилотник целился на инфраструктурный объект связи.

Беспилотники Сергей Собянин Москва 2023
19 ноября 2023, 00:07
Четырехлетний мальчик погиб во время игры с котенком в Саратове
Unsplash
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В Саратове четырехлетний мальчик скончался во время игры с котенком, он запутался в шнурке от брюк и задохнулся. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

За внуком приглядывала бабушка, но в какой-то момент занялась своими делами и недоглядела за ребенком. Мальчик играл с котенком шнурком, привязанным к двери. Ребенок запутался в шнурке, повис на нем и задохнулся.

Пенсионерка вызвала скорую, но прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть внука. Внешних признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружили.

В Ачинске в реке Мазулька обнаружили тело 12-летнего мальчика , который пропал два дня назад. Следователи заподозрили в убийстве его друга-ровесника, также проверяют его отчима.

Дети Животные
18 ноября 2023, 23:31
Полевой госпиталь загорелся в Белгородской области — СМИ
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В полевом госпитале в Белгородской области начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По неуточненной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь потушили в 19:00 по московскому времени. В результате ЧП пострадавших нет.

Ранее пожар начался на территории воинской части в Волгоградской области. По словам губернатора города Андрея Бочарова, никто не пострадал. Причину происшествия выяснят специалисты. Как сообщили местные СМИ, первыми о ЧП рассказали местные жители. Они услышали взрыв, после которого началось возгорание.

Еще один пожар случился в одной из квартир в пятиэтажном доме в городе Камышлов Свердловской области. Как отметили МЧС, пламя повредило имущество на площади 15 квадратных метров. К тушению огня привлекли 17 человек и пять единиц специальной техники. Пожар устранили за 20 минут. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Пожары

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