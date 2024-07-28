Момент удара молнии в парке «Патриот» попал на видео

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На кадрах видно, что молния ударила как минимум по трем людям. Они шли рядом, а потом упали из-за разряда.

По данным источника 360.ru, всего из-за удара молнии пострадали четыре человека. Они получили электротравму, двоих госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Молния ударила в центральную площадь парка, в место рядом с Главным храмом ВС России.

В РЕН ТВ отметили, что у пострадавшей женщины произошел гипертонический криз средней тяжести.

Ранее молния поразила самолет авиакомпании «ИрАэро», летевший из Иркутска в город Ленск в Якутии. Гроза повредила обшивку киля с правой стороны.

Воздушное судно перевозило только груз, пассажиров на борту не было. Экипаж не пострадал, указали в Telegram-канале Aviaincident.