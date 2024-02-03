03 февраля 2024, 18:56

Момент убийства водителя скорой в Подмосковье попал на видео

РИА «Новости»
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Убийство водителя скорой помощи в микрорайоне Востряково в Домодедове попало на видео. Кадры показал телеканал РЕН ТВ.

На опубликованной видеозаписи мужчина вместе с водителем скорой отошли от дома. Позднее прозвучал выстрел, и водитель рухнул в снег.

Убийца сбежал с места ЧП, однако правоохранители оперативно его вычислили и задержали. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения.

О стрельбе стало известно вечером в пятницу, 2 февраля. Следственный комитет по Московской области сообщал, что пострадавший получил смертельное ранение шеи.

По информации «Московского комсомольца» , погибший трудился на станции скорой последние пять лет. На помощь к нему прибыла бригада, в составе которой работал его брат.

Врачам скорой помощи в Челябинске пришлось вызвать полицию после нападения агрессивного пациента и его родственников.

Убийства Скорая помощь
03 февраля 2024, 19:07
Контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель в порту Санкт-Петербурга
РИА «Новости»
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В порту Бронка в Санкт-Петербурге в ночь на 3 февраля сел на мель контейнеровоз, следовавший под флагом Панамы. Об этом сообщила пресс-служба Северно-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, сухогруз шел к причалу и после поворота сел на мель кормой. При этом сотрудники ведомства не зафиксировали разлива нефтепродуктов.

Из данных сервиса Marine Traffic следует, что речь идет о контейнеровозе Flying Fish. Судно должно было прибыть в порт около 21:00. На его борту находилось 2,3 тысячи контейнеров из Египта.

В декабре в акватории Анапы на мелководье сел сухогруз Blue Shark. Судно, перевозившее зерновые культуры, следовало под флагом Белиза. Сотрудники Морспасслужбы организовали спасательную операцию, вскоре сухогруз встал на якорь в порту Кавказ.

Санкт-Петербург Корабли
03 февраля 2024, 18:53
Могилы участников СВО осквернили во Владикавказе
РИА «Новости»
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Неизвестный разбросал ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников спецоперации на территории Аллеи героев Восточного кладбища во Владикавказе.  Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России по Северной Осетии.

«По поручению председателя Следственного комитета РФ <...> возбуждено уголовное дело по факту осквернения мест захоронения», - указали в ведомстве.

По предварительным данным, неизвестный пробрался на территорию Аллеи героев Восточного кладбища в ночь на 2 февраля. Личность вандала пока не установили.

Житель Еревана устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Мужчина опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Армянские правоохранители его задержали.

Уголовное дело СК РФ Вандализм
03 февраля 2024, 17:03
Угрожавший взорвать колледж в Подмосковье студент объяснил, что просто «снимал стресс»
РИА «Новости»
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Студента, угрожавшего въехать в здание Щелковского колледжа на машине со взрывчаткой, задержали в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, сообщение с угрозой взорвать собственный колледж 18-летний молодой человек оставил в одном из общих чатов. Парень утверждал, что якобы уже подготовил машину с самодельным взрывным устройством.

Автора угроз оперативно задержали. На допросе он заявил, сообщение в чате оставил, потому что так снимает стресс от однообразной жизни, а убивать никого не хотел.

По его словам, раньше он писал такие угрозы другу, но тот его заблокировал, добавил собеседник Shot. Тогда студент решил пугать других людей, подыскивая для этого разные чаты. Там студент рассказывал самые разные истории о том, что покупает гранаты и оружие, но в действительно этого не было.

Пока разбирательства с молодым человеком продолжаются. Любителем снимать стресс с помощью подобных угроз в чатах занимаются следователи, заключил источник канала.

Терроризм Полиция
03 февраля 2024, 15:47
Рабочий упал в шахту с высоты 10 этажа на стройке в Москве
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Рабочий-монтажник упал в вентиляционную шахту во время работ по строительству жилого дома на набережной Марка Шагала в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, ЧП произошло во время обслуживания консоли строительного подъемника. Из-за нарушения требований охраны труда мужчина 2001 года упал с высоты 10-го этажа.

Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в одну из городских больниц. Симоновский межрайонный следственный отдел по факту ЧП начал проверку, на место выехали сотрудники Следственного комитета.

В Новой Москве рабочий рухнул в шахту лифта строящейся многоэтажки с высоты 17-го этажа, сообщал «360». Местные жители рассказали, что он не подавал признаков жизни.

В январе после обрушения металлических конструкций на стройке на Ленинградском шоссе в Москве погиб работник.

Строительство Следственный комитет России Москва

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