01 марта 2024, 20:09

Момент убийства мужчины в Краснодаре попал на видео

Читайте нас в: Google Новости

Мужчина застрелил оппонента из ружья двумя выстрелами в центре Краснодара. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

Судя по кадрам, стрелок ждал жертву, спрятавшись за припаркованными автомобилями. Он открыл огонь в тот момент, когда мужчина закончил разговор со знакомым и направился к своему внедорожнику.

По данным следствия, днем 1 марта 54-летний мужчина на улице Буденного несколько выстрелил из ружья в грудь 58-летнего оппонента. Пострадавший скончался на месте.

На месте убийства работали сотрудники МВД и следователи. Подозреваемого сразу же задержали. Мотивы преступления устанавливаются. По неофициальной версии, причиной расправы над мужчиной могли стать разногласия между предпринимателями.

Следственный комитет по Краснодарскому краю по факту ЧП завел уголовное дело по статье «Убийство».

Убийства Стрельба Краснодар Мужчины
01 марта 2024, 19:53
Авария оставила дома в центре Севастополя без света
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Центральная часть Севастополя осталась без света из-за аварии. Ремонтная бригада уже выехала на место. Об этом жителей города предупредил в своем Telegram-канале вице-губернатор правительства города Евгений Горлов.

Он добавил, что время ремонта может занять от 15 минут до двух часов. Пока рабочие занимаются восстановлением электросети, потребителей подключили к резервным источникам электроснабжения.

«Время на устранение технологического нарушения - от 15 минут до двух часов. Параллельно происходит переподключение потребителей», - написал Горлов.

В середине января авария на Балаклавской тепловой станции оставила без света несколько городов Крыма и часть Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что из-за ложного срабатывания газового оборудования отключились сразу два энергоблока.

Прибывшие на место аварийные бригады в течение часа провели перезапуск станции, вернув свет в дома жителей.

Электричество Севастополь Коммунальные аварии
01 марта 2024, 19:13
Актриса Энн Уитфилд внезапно умерла из-за несчастного случая
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Известная актриса из фильма «Светлое Рождество» Энн Уитфилд внезапно умерла. Ей было 85 лет, сообщил портал Hello.

Актриса скончалась в результате «внезапного несчастного случая» недалеко от своего жилища в штате Вашингтон. Пострадавшую экстренно госпитализировали. По информации из некролога, Уитфилд умерла 15 февраля в окружении своих близких в Мемориальной больнице Якима-Вэлли.

Энн Уитфилд родилась 27 августа 1938 года в Оксфорде, Миссисипи, и переехала в Голливуд в юном возрасте - мать решила отдать дочь в шоу-бизнес. Уже в раннем детстве она начала активно участвовать в радиоспектаклях и затем училась Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Наибольшую известность актриса получила в возрасте 15 лет благодаря роли Сьюзен Уэйверли в легендарном фильме «Светлое Рождество».

Кино Актеры
01 марта 2024, 18:24
Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме в Серпухове
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
МЧС России уточнили данные о пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме, расположенном на улице Чернышевского, 33 в Серпухове. Травмы получили трое взрослых и один ребенок.

В пресс-службе ведомства уточнили, что из дома эвакуировали 10 жильцов, еще семь человек спасли. Пожар, вызванный взрывом, полностью ликвидировали.

В пятницу, 1 марта, на четвертом этаже многоэтажки взорвался бытовой газ. О хлопке сообщали очевидцы. Взрывная волна выбила стекла в загоревшейся и соседних квартирах. Огонь охватил 155 квадратных метров. За помощью к медикам обратились три человека.

В ликвидации возгорания принимали участие более 30 сотрудников экстренных служб. Спасатели задействовали 11 единиц спецтехники.

Пожары Серпухов Россия
01 марта 2024, 16:35
Пострадавшим от взрыва газа квартирам в Серпухове начали менять окна
Читайте нас в: Google Новости
Экстренные службы приступили к ремонту пострадавших от взрыва газа квартир в Серпухове. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

На место прибыли представители полиции, Следственного комитета и Мособлгаза, они приступили к проверке версий ЧП.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко отметил, что важно оказать адресную помощь всем пострадавшим.

«Важно разобраться и понять, кому из жителей помочь в расселении. Администрация готова предоставить маневренный фонд. На место вызвали руководителя управляющей компании, сейчас вместе будем решать», - отметил он.

Днем 1 марта в Серпухове произошел взрыв на четвертом этаже жилого дома, после чего загорелись четыре квартиры на площади 155 квадратных метров. На место прибыли экстренные службы, всего в работах задействовали 36 спасателей и 11 единиц пожарной спецтехники.

Никитенко заявлял, что всех жильцов пострадавшего подъезда эвакуировали , в ближайшее время рабочие восстановят его, чтобы люди из непострадавших квартир вернулись в свои дома.

Спасатели Пожары Серпухов Взрывы Работа

Новости по теме