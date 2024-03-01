Момент убийства мужчины в Краснодаре попал на видео

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Судя по кадрам, стрелок ждал жертву, спрятавшись за припаркованными автомобилями. Он открыл огонь в тот момент, когда мужчина закончил разговор со знакомым и направился к своему внедорожнику.

По данным следствия, днем 1 марта 54-летний мужчина на улице Буденного несколько выстрелил из ружья в грудь 58-летнего оппонента. Пострадавший скончался на месте.

На месте убийства работали сотрудники МВД и следователи. Подозреваемого сразу же задержали. Мотивы преступления устанавливаются. По неофициальной версии, причиной расправы над мужчиной могли стать разногласия между предпринимателями.

Следственный комитет по Краснодарскому краю по факту ЧП завел уголовное дело по статье «Убийство».