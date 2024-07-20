Момент столкновения теплохода и лодки в Самаре попал на видео

Спасатели получили информацию об аварии в Красноглинском районе Самары в 16:00 по местному времени. В момент происшествия на теплоходе находились 45 туристов и трое членов экипажа. Из них никто не пострадал, сообщил источник 360.ru.

По данным МЧС, теплоход «Валдай» и легкомоторная лодка столкнулись на Волге. Авария произошла в районе базы отдыха «Чайка». В результате пострадали трое мужчин и две женщины.

Ранее в Хабаровске на реке Амур затонул катер. На его борту были пять человек, трое из них пропали. Два пассажира успели спастись, им оказали медицинскую помощь.