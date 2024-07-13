Момент столкновения BMW с припаркованными авто в Новосибирске попал на видео

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На кадрах видно, как иномарка на огромной скорости влетает в припаркованные автомобили. В этот момент раздается громкий звук удара. BMW буквально снес несколько машин.

В ДТП пострадали два человека, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Участниками аварии стали семь автомобилей. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Авария произошла на Красном проспекте у станции метро «Гагаринская». В результате ДТП иномарка перевернулась и загорелась.