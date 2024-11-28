Момент смертельной аварии с мусоровозом в Подмосковье попал на видео

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Предварительно стало известно, что водитель, 40-летний мужчина, двигался на грузовике задним ходом и наехал на прохожую, жительницу одного из домов на улице Кирова.

В результате 59-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать ее смерть.

Полиция начала проверку. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее смертельное ДТП произошло в Домодедове. Источник 360.ru сообщал, что иномарка выехала на встречную полосу и влетела в автобус.