12 октября 2024, 13:30

Момент расстрела машины с полицейскими в Ингушетии попал на видео

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Неизвестные расстреляли автомобиль с полицейскими в городе Магасе Республики Ингушетия. В распоряжении 360.ru появилось видео момента стрельбы по машине.

На кадрах к припаркованной машине подъехал автомобиль, потом началась стрельба практически в упор. ЧП произошло на участке рядом с федеральной трассой «Кавказ».

В результате нападения погибли три человека, в том числе сотрудник полиции, по некоторым данным - заместитель руководителя Центра «Э» и представитель патрульно-постовой службы Магаса.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 12 октября запросил доклад по расследованию преступления. Ход разбирательства находится на контроле в центральном аппарате СК.

Ингушетия Видео Машины Следственный комитет России
12 октября 2024, 13:33
Женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Лосино-Петровском
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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в деревне Улиткино Лосино-Петровского городского округа. От полученных травм на месте скончалась 63-летняя женщина-водитель, управлявшая легковушкой и находившаяся в салоне шестилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что еще одну пострадавшую пассажирку автомобиля в тяжелом состоянии забрали прибывшие на место медики.

Авария произошла вечером в минувшую пятницу, 11 октября, на 40-м километре Щелковского шоссе. Женщина столкнулась с грузовиком при выезде со второстепенной дороги на главную. От полученных травм она скончалась на месте. Также погибла шестилетняя девочка. Еще одну пассажирку госпитализировали.

После аварии полиция завела уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование взяла под контроль Щелковская прокуратура.

В минувшую пятницу, 11 октября, водитель иномарки скончался от полученных травм при столкновении с городским автобусом на Рублевском шоссе в Москве. По данным столичной Госавтоинспекции, мужчина не справился с управлением и врезался в пассажирский транспорт.

Источник 360.ru в экстренных службах столицы уточнил, что салон иномарки смяло в гармошку, что привело к блокировке тела погибшего водителя.

Прокуратура РФ ДТП Лосино-Петровский
12 октября 2024, 05:04
При крупном пожаре в Нефтеюганске погибли мужчина и женщина
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В Нефтеюганске сгорела кровля многоквартирного дома. Пожарные ликвидировали открытый огонь и обнаружили тела двух жильцов, сообщило МЧС России.

Пожар произошел в двухэтажном доме. Загорелись квартира и кровля, площадь возгорания достигла 720 квадратных метров. К тушению подключились 25 специалистов с восемью единицами техники.

На опубликованных МЧС кадрах видно, что огонь охватил крышу дома целиком. Спасатели пролили ее из рукава с пожарной автолестницы. Они локализовали, а затем ликвидировали открытое пламя.

Из дома эвакуировались 60 человек, в том числе 10 детей. Двоих спасти не удалось. Пожарные нашли во время тушения тела мужчины и женщины.

Другой пожар с двумя погибшими произошел в Смоленске. Источником возгорания в квартире пятиэтажки стала стиральная машина. Пожарные потушили три квадратных метра огня.

ХМАО Пожары МЧС РФ
12 октября 2024, 00:36
Подозреваемые в убийстве сотрудников Центра «Э» сожгли свою машину
РИА «Новости»
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Автомобиль, в котором находились злоумышленники, расстрелявшие сотрудников Центра «Э» в Ингушетии, обнаружили в поселке Майское в Северной Осетии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

«Нападавшие уже, вероятно, бежали из республики Ингушетия. Это была российская легковушка, возможно, купленная ради одной акции», - уточнил канал.

Позже появились кадры брошенной нападавшими машины, от которой осталось только основание после пожара.

По информации Telegram-канала Shot, автомобиль ВАЗ-99 обнаружили в нескольких километрах от места стрельбы. Нападавшие подожгли ее и скрылись с места преступления. Сейчас там работает оперативная группа. Стрелков разыскивают, в республике объявили план «Перехват».

Как сообщил Telegram-канал Baza, целью нападения на машину полицейских в Магасе был замглавы Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев.

Неизвестные ранее обстреляли машину с тремя сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Сначала сообщили, что в ходе обстрела никто не пострадал, но позже стало известно о трех жертвах.

Ингушетия Убийства Стрельба Россия Машины Полиция
12 октября 2024, 00:14
Многоэтажный дом загорелся на севере Москвы
РИА «Новости»
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На севере Москвы в жилом комплексе «Тимирязев парк» загорелась многоэтажка. Огонь охватил 22-й этаж. 360.ru показал видео с места происшествия.

Пожар произошел в доме по Ивановской улице, 19. Загорелся последний, 22-й, этаж.

МЧС России сообщило, что информация о пострадавших не поступала. К тушению подключились 39 специалистов и 10 единиц техники.

Минувшим вечером в Свиблово на северо-востоке Москвы загорелся мусор в пустовавшем металлическом ангаре. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Огнеборцы потушили пожар, никто не пострадал.

Пожары Москва

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