30 июля 2024, 11:14

Момент прорыва дамбы в Карелии попал на видео

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Утром 29 июля в Сегежском округе Карелии размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала. В распоряжении 360.ru появилось видео момента прорыва дамбы.

На кадрах можно увидеть, что в момент ЧП на объекте работала строительная техника. Кубометры воды хлынули и накрыли ее по крышу.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в Telegram-канале сообщал, что лично проехал по основным гидроузлам, по которым шла вода после прорыва временной дамбы.

«Искали оптимальные решения по регулированию сброса воды вместе с гидротехниками. По итогу удалось не допустить затопления населенных пунктов, которые находятся ниже по течению. Сброс на 25-й плотине уже прекратили, сброс на Выгостровской ГЭС сократили на 60 кубов», - написал он.

По словам Парфенчикова, подъем воды уже прекратился. Ожидается, что она не превысит критических отметок.

Местные жители рассказывали 360.ru, что в зоне подтопления из-за размыва перемычки оказались несколько населенных пунктов. Также угроза сохраняется для домов, расположенных дальше от места прорыва.

Наводнения Республика Карелия
30 июля 2024, 11:24
Водитель столкнувшегося с поездом КамАЗа проехал на красный свет
РИА «Новости»
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Авария на перегоне Гремячая — Котельниково произошла по вине водителя КамАЗа. Он проигнорировал красный сигнал и врезался в электровоз, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Авария на перегоне Гремячая - Котельниково произошла по вине водителя КамАЗа. Он проигнорировал красный сигнал и врезался в электровоз, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

ЧП произошло 29 июля в 12:20, когда грузовик проезжал первый километр трассы Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск. Правоохранители выяснили, что мужчина за рулем грузовика нарушил правила дорожного движения.

«Водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», - подчеркнули в пресс-службе.

МВД подтвердило, что в результате аварии пострадали 52 человека. Версию о проезде на красный свет сразу после аварии озвучила администрация Котельниковского района. В РЖД заявили, что сигнализация на переезде работала исправно.

Водитель КамАЗа утверждал, что не успел затормозить перед поездом.

РЖД МВД РФ ДТП ПДД Поезда
30 июля 2024, 08:19
Энгельс остался без электричества после аварии
РИА «Новости»
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В ночь на вторник, 30 июля, на сетях АО «Облкоммунэнерго» в городе Энгельсе Саратовской области произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Энгельсского района.

«Уважаемые жители, аварийное отключение электроснабжения произошло на сетях АО „Облкоммунэнерго“. Специалисты уже начали работу над устранением ситуации. Восстановление подачи электроэнергии планируется в течение трех часов», - сообщили в пресс-службе.

Подачу водоснабжения в жилые квартиры также возобновят параллельно с электроснабжением. Всего в Энгельсе проживают порядка 220 тысяч человек.

Ранее в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ без подачи электричества остались населенные пункты Нехотеевка, Муром, Архангельское, Новая Таволжанка и часть Шебекина. Экстренные службы оперативно приступили к восстановлению.

Электричество Россия
30 июля 2024, 03:10
Поисково-спасательные работы завершили на месте ЧП с поездом под Волгоградом
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В Волгоградской области завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда, следовавшего из Казани в Адлер. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники. Там вещи передадут владельцам, и они смогут продолжить свой путь», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники. До этого в ведомстве сообщали, что с пострадавшими в аварии работали психологи МЧС.

Ранее жительница Тольятти, которая ехала на поезде вместе с подругой и внуками, рассказала, что после опрокидывания вагона выбиралась из него по стеклам и в пыли.

Работающие на месте ДТП спасатели извлекли всех пассажиров из опрокинувшихся вагонов.

Региональная администрация уточнила, что в ЧП пострадали 52 человек , получившие травмы. В Котельниковскую ЦРБ оказывают медицинскую помощь 11 взрослых и 10 детям, еще троих в тяжелом состоянии отправили в больницы, а 28 человек находятся под амбулаторным наблюдением.

Спасатели ДТП МЧС РФ Видео Поезда
30 июля 2024, 01:16
Невеста погибла в первую брачную ночь в Петербурге
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В Санкт-Петербурге голую девушку с татуировками нашли под окнами многоэтажки. Она погибла практически сразу после свадьбы. Об этом сообщило издание 78.ru.

На место прибыли врачи скорой помощи, которые попытались реанимировать новобрачную, но безуспешно. По словам соседей, перед падением девушки они слышали крики и ругань.

Полиция уже выясняет обстоятельства произошедшего.

По информации «Вечернего Санкт-Петербурга» , после случившегося на улицу выбежал молодой мужчина. Он и сообщил, что они накануне поженились и отмечали свадьбу дома.

Соседи рассказали, что у пары нередко случались конфликты. Сама погибшая является уроженкой Брянской области, а в Санкт-Петербурге она получила высшее образование, сообщил «Московский комсомолец».

Ранее появилась информация, что семья одной из девушек, погибших при прохождении квеста «Дом ужасов» в Махачкале, простила аниматора.

Санкт-Петербург Смертность Скорая помощь Свадьбы Врачи Брак Полиция

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