Момент прорыва дамбы в Карелии попал на видео

На кадрах можно увидеть, что в момент ЧП на объекте работала строительная техника. Кубометры воды хлынули и накрыли ее по крышу.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в Telegram-канале сообщал, что лично проехал по основным гидроузлам, по которым шла вода после прорыва временной дамбы.

«Искали оптимальные решения по регулированию сброса воды вместе с гидротехниками. По итогу удалось не допустить затопления населенных пунктов, которые находятся ниже по течению. Сброс на 25-й плотине уже прекратили, сброс на Выгостровской ГЭС сократили на 60 кубов», - написал он.

По словам Парфенчикова, подъем воды уже прекратился. Ожидается, что она не превысит критических отметок.

Местные жители рассказывали 360.ru, что в зоне подтопления из-за размыва перемычки оказались несколько населенных пунктов. Также угроза сохраняется для домов, расположенных дальше от места прорыва.